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新罕州2小鎮率先開票 川普16：10 領先白登

1張圖看大選：何時會有結果？各州開票時間一次看

兩陣營拚搏、華裔紛表態…川普支持者：我們要務實的總統

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
川普周日晚間於喬治亞州羅馬(Rome)參加造勢晚會，圖為現場民眾。(美聯社)
川普周日晚間於喬治亞州羅馬(Rome)參加造勢晚會，圖為現場民眾。(美聯社)

大選在即，川普在周日晚間來到喬治亞州羅馬(Rome)參加造勢晚會，某些支持他的華裔民眾，也紛紛表態。

來美已超過20年的戴太太表示，川普雖然愛打嘴砲，但他的政策對美國經濟來說是較有保障的。美國經濟已被正在崛起中的第三世界國家玩弄太久了，只有川普真正看得懂美國的國防，經濟所面臨的威脅，並且願意承擔國家和人民付託的使命。

至於對於美國國內的不平等，她表示，白登在政壇已經有50年了，也做了8年的副總統，為什麼過去這50年都沒有處理？這不是一個總統、一個任期內就可以解決的。反倒是民主黨內有些人，像是希拉蕊，一直打著種族平等的假旗號，實際上卻利用非裔或其他弱勢族群的選票，反而造成內部不安，撕裂國家。對外則勾結強權大國，利益輸送，把美國的經濟大權一點點地放給中國，這是變相的傷害國內有色人種的工作機會。

她表示，白登的增稅，很可能會加重一般中產階級的繳稅額。白登的調高最低薪資政見也不合邏輯，只會逼得更多中小企業裁員。而川普建議的最低工資應該由各州訂定是比較實際的。她表示，我們要選一位務實的總統，能帶領國家解決問題的領導人。

美國 川普 白登

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