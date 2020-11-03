兩陣營拚搏、華裔紛表態…白登支持者：領袖應兼顧各族裔

江昭萱一家人，兩個種族，三代同堂。前排為江昭萱的母親及公婆，後排左一至左三為江昭萱一家三口。(江昭萱提供)

選前最後一個周末，白登 的副手賀錦麗(Kamala Harris)以及歐巴馬分別於周日及周一來到亞特蘭大，為白登造勢。亞城也有支持民眾發起為白登遊行拉票。

白登支持者江昭萱(Amy Chiang)是舞者也是老師，高中時即來到美國 。畢業後認識了來自喬州的非裔先生，移居亞特蘭大。她說自己最看重的是一國之主的形象、用語以及本身的品行人格，領導者做決策時更應考量到全國各族裔的民眾。

她說，川普是娛樂界的人。在他參選前，還蠻喜歡他的搞笑。但他現在身為總統，屢屢欺騙，只顧自己企業與身邊親友的利益。而在從政方面，他更是缺乏經驗。

瓊斯溪市支持白登的民眾周末發起遊行，為白登造勢。(Katrina Griessman Dinkle提供)

江昭萱表示，尤其最近川普處理疫情荒腔走板，一直攻擊中國推卸責任也令人反胃。現在美國是疫情最嚴重的國家，結果美國人出不去，別的國家人也不敢進來。連國際經濟都搞垮了，境內的經濟受疫情影響更是慘烈。

對於近日各地爆發群族對立，江昭萱感嘆於美國怎會淪落至此：白人優越感高漲，種族撕裂嚴重。她說，非裔長年以來所受的不僅是歧視，甚至政策或是公私機構也限制他們的成長繁榮，包括以往不可投票，買房借貸諸多限制的各式打壓redline等等。即便近年已有些許改善，不平等依舊存在。她說，先生大學時就讀喬治亞大學(UGA)，暑假時與白人室友至附近的商店應徵。先生先進去應徵，店主表示已找到人了；室友稍後進去，立刻就被錄取。她說，應徵區區一個收銀員工作也會被刁難，更不用說其他方面所受到的歧視了。只可惜很多白人或近期移民覺得社會對於黑人的不平等與歧視不存在，反而一直怪他們暴力、犯罪，但並不懂來源。

她說，人民圖的不過是安居樂業，有份能餬口的工作，社會上有平等的機會。但若基本生存的餘地都很困難，社會上很容易有暴動、抗議。在走投無路情況下，更有可能扭曲變成偷，搶，販毒等等。

她表示，這種情勢不是一下就可改變。但領導人做決定時要考量到全國各族裔，包括非裔、亞裔、移民、非法移民 ，所有在美國土地上生活貢獻的人都應被考量到。