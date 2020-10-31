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慶祝雙十節！中佛州僑界捐食物、口罩 逾200家庭受益

記者陳文迪／佛州報導
僑界參加發放食物的義工合影，右三大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅，右四駐邁經文處長錢冠州。(簡雅嵐提供)
僑界參加發放食物的義工合影，右三大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅，右四駐邁經文處長錢冠州。(簡雅嵐提供)

慶祝中華民國雙十國慶，中佛州僑界28日聯合舉辦食物發放及贈送醫療口罩，以關懷和送暖促進台佛姊妹州情誼。主辦單位包括佛州急難救助協會、大奧蘭多台灣商會、大奧蘭多台灣同鄉會、大奧蘭多台灣人長輩會，以及駐邁阿密台北經濟文化辦事處，中華民國僑委會，與奇士美市之基督教教會Iglesia Cristiana Renuevo合作，在教會停車場進行發放，逾200戶家庭受益。大奧蘭多台商會亦捐贈500片醫療口罩給教會，協助抗疫。

當天參加的義工包括大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅、佛州急難救助協會秘書長簡雅嵐及中華民國僑務委員王成章、蔡麗麗夫婦，僑務促進委員詹翠華，以及亞太公共事務協會佛州會長鄭鴻鈞等，與教會社區服務主任Rosa Wise及志工們進行捐贈食物的篩選，分裝於特別訂製的「Taiwan Can Help」環保袋，並附上活動海報及祝福卡，與當地民眾分享中華民國國慶的喜悅。

駐邁阿密台北經文處處長錢冠州、組長陳令欣亦加入義工。王成章、鄭鴻鈞等協調全場，雖然發生陳令欣頭部受創就診，錢冠州摔跤，詹翠華中暑幾乎昏厥，但大家都堅守崗位，完成任務。

教會牧師Jairo Garcia及社區協調人Jorge Coronado感謝中華民國政府及中佛州僑界的支持與愛心。錢冠州也表示樂見中佛州僑界團結一心，促進兩地情誼。

義工們分裝包括蔬果與牛奶、冷凍肉品等準備發放的食物袋。(鄭鴻鈞提供)
義工們分裝包括蔬果與牛奶、冷凍肉品等準備發放的食物袋。(鄭鴻鈞提供)
義工們準備分裝食物，左起僑務促進委員詹翠華、大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅、蔡麗麗、...
義工們準備分裝食物，左起僑務促進委員詹翠華、大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅、蔡麗麗、駐邁阿密台北經文處處長錢冠州及中華民國僑務委員王成章。(陳令欣提供)
義工們分裝好的包括蔬果與牛奶、冷凍肉品等食物袋。(簡雅嵐提供)
義工們分裝好的包括蔬果與牛奶、冷凍肉品等食物袋。(簡雅嵐提供)
食物分送活動結束後，駐邁阿密台北經文處處長錢冠州代表大奧蘭多台灣商會及中佛州僑界...
食物分送活動結束後，駐邁阿密台北經文處處長錢冠州代表大奧蘭多台灣商會及中佛州僑界捐贈教會防疫口罩。(陳令欣提供)
義工們將發放的食物放入領取家庭的車廂後座。(簡雅嵐提供)
義工們將發放的食物放入領取家庭的車廂後座。(簡雅嵐提供)
發放食物的準備工作之一，義工們整理及分裝蔬果等食物。(鄭鴻鈞提供)
發放食物的準備工作之一，義工們整理及分裝蔬果等食物。(鄭鴻鈞提供)
中佛州僑界慶祝雙十節食物發放現場一景。(鄭鴻鈞提供)
中佛州僑界慶祝雙十節食物發放現場一景。(鄭鴻鈞提供)
中佛州僑團志工群與教會社區協調人Jorge Coronado(左一)、社區服務主...
中佛州僑團志工群與教會社區協調人Jorge Coronado(左一)、社區服務主任Rosa Wise(右三)合影，左三為駐邁經文處長錢冠州。(陳令欣提供)
食物發放攤位上，除了食物袋外，還有麵包和點心。左起大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅、佛...
食物發放攤位上，除了食物袋外，還有麵包和點心。左起大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅、佛州急難救助協會秘書長簡雅嵐、中華民國僑務委員王成章及駐邁經文處處長錢冠州。(陳令欣提供)

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