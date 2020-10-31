慶祝雙十節！中佛州僑界捐食物、口罩 逾200家庭受益

僑界參加發放食物的義工合影，右三大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅，右四駐邁經文處長錢冠州。(簡雅嵐提供)

慶祝中華民國雙十國慶，中佛州 僑界28日聯合舉辦食物發放及贈送醫療口罩，以關懷和送暖促進台佛姊妹州情誼。主辦單位包括佛州急難救助協會、大奧蘭多台灣 商會、大奧蘭多台灣同鄉會、大奧蘭多台灣人長輩會，以及駐邁阿密台北經濟文化辦事處，中華民國僑委會，與奇士美市之基督教教會Iglesia Cristiana Renuevo合作，在教會停車場進行發放，逾200戶家庭受益。大奧蘭多台商會亦捐贈500片醫療口罩給教會，協助抗疫。

當天參加的義工包括大奧蘭多台灣商會會長楊琇雅、佛州急難救助協會秘書長簡雅嵐及中華民國僑務委員王成章、蔡麗麗夫婦，僑務促進委員詹翠華，以及亞太公共事務協會佛州會長鄭鴻鈞等，與教會社區服務主任Rosa Wise及志工們進行捐贈食物的篩選，分裝於特別訂製的「Taiwan Can Help」環保袋，並附上活動海報及祝福卡，與當地民眾分享中華民國國慶的喜悅。

駐邁阿密台北經文處處長錢冠州、組長陳令欣亦加入義工。王成章、鄭鴻鈞等協調全場，雖然發生陳令欣頭部受創就診，錢冠州摔跤，詹翠華中暑幾乎昏厥，但大家都堅守崗位，完成任務。

教會牧師Jairo Garcia及社區協調人Jorge Coronado感謝中華民國政府及中佛州僑界的支持與愛心。錢冠州也表示樂見中佛州僑界團結一心，促進兩地情誼。