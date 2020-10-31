我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

世界日報、美國味全「在家的快樂時光」繪畫比賽 11．11截止收件

本報訊
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。(本報檔案照)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。(本報檔案照)

世界日報美國味全公司聯合主辦的2020繪畫比賽，11月11日截止收件。今年居家休閒時間增加，家人有更多互動。可透過畫筆傳達情境與感受，展現創意，並作為寶貴回憶。

須以繪畫紙(11乘14吋)創作，主題為「在家的快樂時光」。今年也接受線上投稿，詳情可參考活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明姓名、生日、電話、地址、組別，11月11日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)。若需退回畫作，請提供郵票及回郵信封。

比賽分五組：6至7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8至9歲組、10至11歲組、12至13歲組、14至16歲組。除優勝獎金、獎狀，前三名可獲獎盃。每組前三名獎金200、160、120元，佳作獎60元。評選結果訂11月25日在世界日報及世界新聞網公布。

得獎作品除刊登在世界日報，也將於12月1日至12月31日在活動官網進行線上展覽。活動網站：bit.ly/weichuanwj，電洽：(718)746-8889分機6309。

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。(本報檔案照)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。(本報檔案照)

世界日報 美國 紐約

上一則

無視伊州疫情吃緊 西北、羅耀拉大學 明春返校上課

下一則

防大選前後騷亂 商家加固門面 市警取消休假

延伸閱讀

11/6起 自美赴中須持核酸檢測+血清抗體「雙陰性」證明

11/6起 自美赴中須持核酸檢測+血清抗體「雙陰性」證明
飛中國航班新規 登機需「核酸、抗體雙陰性」證明

飛中國航班新規 登機需「核酸、抗體雙陰性」證明
川普長子：美國染疫死亡人數已寥寥無幾

川普長子：美國染疫死亡人數已寥寥無幾
民調：美國選總統若歐洲人有投票權 白登壓倒勝

民調：美國選總統若歐洲人有投票權 白登壓倒勝
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
媒體揭中共統戰滲透美國 台僑：行之有年 美國覺悟太晚

媒體揭中共統戰滲透美國 台僑：行之有年 美國覺悟太晚

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44
警方逮捕70餘人，查獲三把槍，11人被控襲警 。(美聯社)

費城非裔遭警擊斃 千人示威再爆打砸搶 白宮歸咎民主黨

2020-10-28 11:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損