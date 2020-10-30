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避免郵寄延誤 州務卿籲選民將缺席選票置於投遞箱

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格鼓勵選民將缺席選票置於各地的投遞箱或各郡選務辦公室，以避免郵寄過程中可能的延誤。(記者林昱瑄／攝影)
喬治亞州州務卿拉芬斯伯格鼓勵選民將缺席選票置於各地的投遞箱或各郡選務辦公室，以避免郵寄過程中可能的延誤。(記者林昱瑄／攝影)

2020大選即將於11月3日舉行。喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，為確保缺席選票能準時寄達並被清點，鼓勵選民將選票置於各地投遞箱或選務辦公室，以避免郵寄過程中延誤。

根據該州法律，缺席選票必須在選舉日當天晚間7時前送達選務辦公室。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，截至本周二，仍有約50萬張缺席選票尚未送達，另有約100萬張缺席選票已送至各郡選務辦公室。親臨提前投票所的選民亦有約200萬人。

周五是提前投票的最後一天，官員預測這天將十分繁忙，可能會有40萬名選民投票。下周二選舉日，喬州則將有約2650個投票站開放投票，估計將有接近200萬人在當天親臨投票。

拉芬斯伯格說，本次喬州投票人數可能達到600萬，打破2016年選舉中410萬的最高記錄。

申請缺席選票者，亦可以改為親自投票：這些選民必須在投票站簽署表格，將其缺席選票取消，然後才能親自投票。

選民可至：mvp.sos.ga.gov，查詢其選民註冊資料，投票所資訊，缺席選票狀態等。喬州各地缺席選票投遞箱的位置，可查看：bit.ly/2G7D013。

投票 喬州 選民註冊

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