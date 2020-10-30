避免郵寄延誤 州務卿籲選民將缺席選票置於投遞箱
2020大選即將於11月3日舉行。喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)表示，為確保缺席選票能準時寄達並被清點，鼓勵選民將選票置於各地投遞箱或選務辦公室，以避免郵寄過程中延誤。
根據該州法律，缺席選票必須在選舉日當天晚間7時前送達選務辦公室。
根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，截至本周二，仍有約50萬張缺席選票尚未送達，另有約100萬張缺席選票已送至各郡選務辦公室。親臨提前投票所的選民亦有約200萬人。
周五是提前投票的最後一天，官員預測這天將十分繁忙，可能會有40萬名選民投票。下周二選舉日，喬州則將有約2650個投票站開放投票，估計將有接近200萬人在當天親臨投票。
拉芬斯伯格說，本次喬州投票人數可能達到600萬，打破2016年選舉中410萬的最高記錄。
申請缺席選票者，亦可以改為親自投票：這些選民必須在投票站簽署表格，將其缺席選票取消，然後才能親自投票。
選民可至：mvp.sos.ga.gov，查詢其選民註冊資料，投票所資訊，缺席選票狀態等。喬州各地缺席選票投遞箱的位置，可查看：bit.ly/2G7D013。
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