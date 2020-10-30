亞特蘭大謀殺案飆升 幾與芝加哥相同

今年亞特蘭大 的謀殺率飆升。上周又發生了兩起殺人事件：一名73歲的男子在亞城西北部的一家商店外遭槍殺，幾個小時後，一名59歲的女子在亞城南區的家中睡覺，卻遭屋外的槍手開槍射擊。這兩宗案件是今年的第115宗和第116宗兇殺案，而去年整年有99起兇殺案。如今，亞城的謀殺率與芝加哥 幾乎相同。

根據芝加哥論壇報(Chicago Tribune)報導，截至上周三為止，芝加哥今年發生了631起謀殺案，是亞特蘭大的五倍以上。但是根據人口普查顯示，芝加哥有近270萬居民，是亞特蘭大的五倍多，亞城有50萬6811人。因此，芝加哥每10萬人有23.4起謀殺案，亞特蘭大則有22.9起謀殺案，比例十分接近。

自5月底以來，亞特蘭大至少有80起兇殺案，是去年同期的兩倍。在此期間，至少有387人被槍殺，增加了63％。

8月，華爾街日報(Wall Street Journal)分析了美國50個最大城市的犯罪統計數據，全美今年到目前為止，兇殺案上升了24％，槍擊事件也有所增加，即使其他犯罪率有所下降。而亞特蘭大的整體犯罪率下降了20％，主因為入室竊盜罪和偷竊案的減少。

警察，教授，政界人士和其他人對此各有不同原因的解釋。有一派表示反對白警暴力而起的遊行 示威於5月下旬開始，某些地方演變成動蕩不安。另外在COVID-19和經濟衰退期間，許多人感到緊張，恐懼，憤怒和財務上受傷害。

曾在亞特蘭大憲報(AJC)工作36年的史賓克表示：「這段期間人們確實有很多情緒亟待消化平緩。」