北喬治亞聯邦檢察官：老人成詐騙集團目標 年損失30億

甘斯維爾台灣商會邀請到北喬治亞地區的聯邦檢察官BJay Pak(上排右),針對美國司法體制及其業務範圍進行視訊演說。上排左起為汪瀛、王立綱。下排右為賴麗瑩。(記者林昱瑄/攝影)

甘斯維爾台灣商會日前邀請到了北喬治亞地區的聯邦檢察官(U.S. Attorney for the Northern District of Georgia)、韓裔的BJay Pak,針對美國 司法體制及其業務範圍進行視訊演說。該活動由亞特蘭大 僑教中心、玉山科技協會、世華工商婦女企管協會亞特蘭大分會協辦。

全美的聯邦檢察官共有94位,其中僅有兩位是亞裔,Pak就是其中之一。他在2017年接受川普任命為檢察官之前,曾任六年的喬州州議員。

Pak表示,其部門管轄喬州北部46個郡,涵蓋人口達670萬。其業務重點有打擊恐怖主義、對抗暴力犯罪,包括幫派、人口販賣、兒童性剝削、藥物濫用、毒品走私等,另外也有白領犯罪(white collar crimes),包括了公部門貪汙、健保詐騙、企業詐騙,或是網路犯罪、詐騙等等。

他表示,FBI在2018年即收到了6萬2085件金融詐騙案件通報,然估計僅是實際發生件數的1/44。許多詐騙集團 將目標放在老年人身上,因為他們擁有許多社會福利。而且與年輕人及中年人相比,老年人平均因詐騙所損失的金額也較高。每年全美老年人因詐騙損失的金額更超過30億元。五年前,聯邦司法部將老年人正義(Elder Justice)視為其首要任務之一,協助打擊財務欺詐和剝削事務。

針對仇恨犯罪(hate crime)以及偏見/仇恨事件(bias or hate incident),Pak表示,仇恨犯罪必須要有實際犯罪行為,並且其動機是起因於偏見,包括種族、性別、性取向、宗教、膚色、國籍、肢體障礙等,兩者並存才構成仇恨犯罪。而根據美國憲法第一修正案,檢察官不能僅因為個人信念而對人民進行起訴。他表示,人們可能對於他人基於錯誤的刻板印象的所表達出的信念或言語感到生氣或不滿,但表達冒犯性言語並非犯罪。

聽眾有人提問,收到廣告電話(spam calls)的轟炸,應該如何處置?Pak表示,民眾可至FTC.gov或是ic3.gov舉報,FBI將會利用民眾所提供的資料分析蒐集情報,若有犯罪事宜將加以打擊。

該講座由甘斯維爾台灣商會會長汪瀛主持,王立綱介紹主講者。與會的亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩表示,講者詳細解說了美國司法體系運作及其業務內容,對於僑胞是很有用的資訊。