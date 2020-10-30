我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診894萬例 加州破92萬例

法國再封城！巴黎人大出逃 車陣綿延數百英里

北喬治亞聯邦檢察官：老人成詐騙集團目標 年損失30億

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
甘斯維爾台灣商會邀請到北喬治亞地區的聯邦檢察官BJay Pak(上排右)，針對美國司法體制及其業務範圍進行視訊演說。上排左起為汪瀛、王立綱。下排右為賴麗瑩。(記者林昱瑄／攝影)
甘斯維爾台灣商會邀請到北喬治亞地區的聯邦檢察官BJay Pak(上排右)，針對美國司法體制及其業務範圍進行視訊演說。上排左起為汪瀛、王立綱。下排右為賴麗瑩。(記者林昱瑄／攝影)

甘斯維爾台灣商會日前邀請到了北喬治亞地區的聯邦檢察官(U.S. Attorney for the Northern District of Georgia)、韓裔的BJay Pak，針對美國司法體制及其業務範圍進行視訊演說。該活動由亞特蘭大僑教中心、玉山科技協會、世華工商婦女企管協會亞特蘭大分會協辦。

全美的聯邦檢察官共有94位，其中僅有兩位是亞裔，Pak就是其中之一。他在2017年接受川普任命為檢察官之前，曾任六年的喬州州議員。

Pak表示，其部門管轄喬州北部46個郡，涵蓋人口達670萬。其業務重點有打擊恐怖主義、對抗暴力犯罪，包括幫派、人口販賣、兒童性剝削、藥物濫用、毒品走私等，另外也有白領犯罪(white collar crimes)，包括了公部門貪汙、健保詐騙、企業詐騙，或是網路犯罪、詐騙等等。

他表示，FBI在2018年即收到了6萬2085件金融詐騙案件通報，然估計僅是實際發生件數的1/44。許多詐騙集團將目標放在老年人身上，因為他們擁有許多社會福利。而且與年輕人及中年人相比，老年人平均因詐騙所損失的金額也較高。每年全美老年人因詐騙損失的金額更超過30億元。五年前，聯邦司法部將老年人正義(Elder Justice)視為其首要任務之一，協助打擊財務欺詐和剝削事務。

針對仇恨犯罪(hate crime)以及偏見/仇恨事件(bias or hate incident)，Pak表示，仇恨犯罪必須要有實際犯罪行為，並且其動機是起因於偏見，包括種族、性別、性取向、宗教、膚色、國籍、肢體障礙等，兩者並存才構成仇恨犯罪。而根據美國憲法第一修正案，檢察官不能僅因為個人信念而對人民進行起訴。他表示，人們可能對於他人基於錯誤的刻板印象的所表達出的信念或言語感到生氣或不滿，但表達冒犯性言語並非犯罪。

聽眾有人提問，收到廣告電話(spam calls)的轟炸，應該如何處置？Pak表示，民眾可至FTC.gov或是ic3.gov舉報，FBI將會利用民眾所提供的資料分析蒐集情報，若有犯罪事宜將加以打擊。

該講座由甘斯維爾台灣商會會長汪瀛主持，王立綱介紹主講者。與會的亞特蘭大僑教中心主任賴麗瑩表示，講者詳細解說了美國司法體系運作及其業務內容，對於僑胞是很有用的資訊。

詐騙集團 美國 亞特蘭大

上一則

登機前快篩 聯航紐瓦克機場試點

下一則

伊州餐廳告州府損利 法官裁決暫可堂食

延伸閱讀

馬摩利醫院應對新冠 獲1700萬元聯邦撥款

馬摩利醫院應對新冠 獲1700萬元聯邦撥款

FBI警告：美數十家醫院面臨網攻威脅 駭客來自東歐

FBI警告：美數十家醫院面臨網攻威脅 駭客來自東歐
美法院核准！聯電承認侵害營業秘密 6000萬美元和解

美法院核准！聯電承認侵害營業秘密 6000萬美元和解
聯邦擬建生化資料庫 辨識移民申請

聯邦擬建生化資料庫 辨識移民申請
阿拉斯加森林開放砍伐 危及北美熊、野狼、鮭魚棲息地 環團大譁

阿拉斯加森林開放砍伐 危及北美熊、野狼、鮭魚棲息地 環團大譁
右翼美媒：何志平與白登兒子有往來

右翼美媒：何志平與白登兒子有往來

熱門新聞

川普第三度造訪密西根州，在演講中嗆白登副手賀錦麗「不會是第一位美國女總統」。（Getty Images）

川普密州造勢 嗆「白登一當選 就會讓賀錦麗繼任」

2020-10-27 21:00
許多中國留學生都是透過「富士康未來領袖」計畫進入該公司工作。(kevin提供)

我在威州富士康的120天 1離職華裔員工的經歷

2020-10-23 11:33
波士頓學校委員會主席洛克托21日晚主持網絡會議。(截圖自當天網絡會議)

會議忘關麥嘲華裔名字 波士頓學校委員會主席辭職

2020-10-22 12:51
希爾姊妹(左為Jessica，右為Jayla)。(芝加哥警局)

兇狠姊妹花！不爽進店要戴口罩 聯手狂刺警衛27刀

2020-10-28 12:39
白宮防疫工作小組協調員柏克斯。(美聯社)

白宮防疫小組柏克斯警告 關閉公共場所阻止不了病毒

2020-10-23 12:25
哈佛大學知名科學家、前化學及生物化學系主任利爾波(Charles Lieber)。美聯社

涉「千人計畫」前化學系主任提告非法背棄 哈佛否認

2020-10-28 14:44

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光
駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈

駕船目擊麋鹿在水上行走 網友驚嘆耶穌顯靈
川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手
瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸

瀋陽男與前妻老來得子 送2房養5年…孩兒竟叫別人爸
法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首