「在家的快樂時光」繪畫比賽 11．11截止

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。(本報資料照)

由世界日報 與美國 味全公司聯合主辦的2020「在家的快樂時光」繪畫比賽，將於11月11日截稿，歡迎全美16以下歲喜愛繪畫的兒童及青少年抓緊機會，踴躍參賽。

參加者須以繪畫紙(11吋寬乘14吋高，或14吋寬乘11吋高)設計作品，主題為「在家的快樂時光」。本屆比賽首度接受線上投稿，詳情可參考活動官網：bit.ly/weichuanwj。若選擇實體投稿，請於作品背後註明個人資料(姓名、出生年月日、聯絡電話、郵寄地址、參加組別)，在11月11日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)，即可參賽。若需退回畫作，請自行提供郵票及回郵信封。

今年的比賽依年齡共分五組，分別為：6-7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8-9歲組(滿8歲至未滿10歲)、10-11歲組(滿10歲至未滿12歲)、12-13歲組(滿12歲至未滿14歲)、14-16歲組(滿14歲至未滿17歲)。

為獎勵表現優異的選手，主辦單位除提供優勝獎金、獎狀外，前三名更可獲得個人獎盃一座。每組第一名可得獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元，所有優勝作品也將公布於世界日報及世界新聞網 。評選結果將於11月25日(周三)在世界日報及世界新聞網公布。

所有得獎作品除刊登在世界日報上，也將於12月1日至31日在活動官網進行線上展覽。參賽詳情，請參考：bit.ly/weichuanwj，或電：(718)746-8889分機6309。