布瓦洛郡學區 無限期延長口罩令

佛州衛生廳28日新冠疫情數據。(取自佛州衛生廳數據)

布瓦洛郡學區 委員會(Brevard School Board)27日發布無限期延長強制口罩令,將戴口罩選項作為其政策手冊的永久部分,激起一群反口罩家長憤怒集會抗議。學委會稱,感染率上升,需要保護員工,以及防止因停課和隔離所動搖的學年,為該措施的主因,並得到當地衛生專家的支持。

該項新政策原為8月董事會通過的一項緊急臨時規則,並將於11月初到期。該政策無限期延長學區口罩令,並賦予學委會在未來爆發疫情時有要求戴口罩的權力,但須經學委會批准。此外,還有一項新規定,除口罩或代替口罩外,將不再允許使用面罩(face shields),除非指示要求學生和老師看到對方的臉。

由於該郡新冠確診率持續上升,學委會成員辯護該政策對於保護弱勢員工至關重要,不過,並非所有出席會議者都同意。

反口罩抗議的家長之一霍爾(Ashley Hall)指學委會無視家長的發言。霍爾為發展中的有爭議的反口罩運動成員,該運動無視州和聯邦衛生機構的指導,當天在學委會總部外面集會抗議。另一家長韋斯(Robin Weiss)說,我們付學委會的薪水,應該可以選擇是否讓我們的孩子戴口罩。

霍爾說,強制戴口罩的要求以及在布瓦洛郡和全國各地使用的言辭,使學區陷入恐慌並超越常識。她說,老師們非常害怕學生摘掉口罩,也讓孩子們感到恐懼。

儘管包括美國疾病防制中心和佛州衛生廳在內的衛生專家和政府機構,都提供口罩在控制病毒傳播方面有效性的證據,但近幾個月來,反口罩者卻一直上升。根據紐約時報 一項分析,8到9月,臉書反口罩組織的成員數量猛增1800%。霍爾的小組Brevard County for Freedom of Parents for Freedom,在不到三周的時間裡即獲700多名成員支持。與其他地方一樣,許多人爭辯要求戴口罩侵犯他們為自己的孩子做出健康選擇的權利,構成對公民自由的侵犯。

南佛大(USF)公共衛生學院疾病專家Jason Salemi認為,在流感高峰季節臨近之際,現在不是放鬆的時候。校委員副主席蘇辛(Matt Susin)表示,口罩政策還可保護低收入 家庭成員染病時面臨最大風險的學生。學區仍缺校車司機、老師和代課老師,取消戴口罩,可能影響他們的出勤意願。