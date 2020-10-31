ZBS自創品牌 全方位助商家發展刷卡 點餐 雲端 網路 禮品卡 一條龍服務

ZBS自創品牌Kwick Go刷卡機簡易方便，可在客人餐桌前點餐(左起順時鐘方向)，菜單直接送到廚房，並在餐桌前刷卡、簽名、打印收據，而客人也可以立即在手機上收到信用卡收據。(ZBS提供)

匯豐富國餐館電腦信用卡 公司ZBS POS憑藉著全天24小時熱忱、專業、朝氣蓬勃服務，成立15年來業務蒸蒸日上，號稱為美東最大華人 電腦和刷卡公司。該公司負責人表示，他們在疫情期間不僅沒有暫停腳步，繼續招攬人才，開立了位於喬治亞州仙伯里市Chamblee市百福大道Buford Hwy的新型現代化展示中心，主要便是希望以自創的品牌Kwick POS電腦系統，為華裔業者提供一體成形的完善裝備，進行全方位服務，提高業者效率、增加營收 ，而且「保證是華人市場中，信用卡費率最低的公司，十多年沒有漲價。」

ZBS一大特色便是年輕、充滿活力與創意，工作團隊平均年齡不到30歲。他們不斷更新和革新，不僅跟得上電腦時代快速變遷的腳步，更有著領導市場走向的旺盛企圖心。走入百福大道上的新辦公室，立即會被新潮、現代化、開放開空的裝潢設計吸引，很有加州矽谷高科技公司的休閒氛圍。辦公室模擬餐館現場，擺設著新型無接觸式自動服務點餐電腦Kiosk和最新型系統，可以體驗實際開店時使用的機器。

據了解，Kevin Zhao是ZBS創辦人。他在1998年成立First Pay Solution電腦信用卡公司，當年第一間辦公室開設在仙伯里的大同餐具招牌廣告公司內。2012年隨著公司的壯大，成立ZBS POS，意即代表著「Zhao Business Solution」。迄今ZBS已分別在亞特蘭大都會區、紐約、舊金山、德州休士頓、和中國福建等地，設有八個辦事處，以自創的品牌以全面無時差地方式為客戶服務。在此熱情衝勁下，該公司營業額截至2019年，已達到10億美元。

負責人介紹ZBS可以依客戶需求，量身定制一條龍服務的POS智能管理方案，操作極為簡單，從點餐系統，刷卡系統，電子菜單，到雲端技術，網站設計與架設，網路推廣，甚至禮品卡和海報設計等等服務，更新、換代跟得上時代腳步，是值得客人信賴的公司。

ZBS 應用的專業化餐館電腦點餐系統可供堂吃，外賣，送餐，快餐，自助，網上點餐，Ipad點餐。餐飲及零售結帳系統支持中英文雙語系統，操作簡單快捷，為商家提供一站式經營解決方案。電腦系統可通過觸摸屏進行操作，實現從點餐到結帳，全程電腦化的運作。像最新推出的Georgia Kwick Go無線一體機，簡易又方便攜帶，可在客人餐桌前點餐，菜單直接送到廚房，並在餐桌前刷卡、簽名、打印收據，客人也可以立即在手機上收到信用卡收據。客人完全可以看到刷卡收費過程，一方面增加客人的信任感，一方面加強服務效率、提升翻桌率，進而增加營收。

ZBS還表示，客人擁有自己的點餐平台後，便不用再透過第三方的管理，既減少第三方昂貴的手續費，擁有省錢、省時，且不易出錯等優勢。

ZBS覆蓋行業從餐館和快餐，到零售和超市、飲品和甜點烘焙、美容和按摩、電子商務，到移動支付，應有盡有。據使用過ZBS系統的龐大客戶群反應，POS餐館電腦點餐系最強的特色在於「穩定」，不會動不動便「死當」。而且除了系統功能強大，ZBS多年來深獲客戶信賴的原因，便在於他們擁有24小時的技術服務，專業服務會說福州話、國語、粵語、英語、馬來語等，可給予立即、方便的服務。

要讓餐館及商店經營更得心應手嗎？現在立即打ZBS銷售專線：470-485-1888，電郵：[email protected]；或直接拜訪百福大道辦事處：4932 Buford Hwy. NE, Chamblee, GA 30341，有關該公司詳情可參閱網站：www.zbspos.com。