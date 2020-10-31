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今日料理到和平超市採買燒一道美味速成牛肉麵

亞特蘭大訊
美味金錢腱牛肉麵上桌了！
美味金錢腱牛肉麵上桌了！

天涼好個秋，趁著涼涼的秋意煮碗好吃的牛肉麵吧！正好位於喬治亞州Chamblee市的和平超級市場(Hoa Binh Supermarket)，到11月7日前推出金錢腱和台南刀削麵特價，今天就去買金錢腱煮牛肉麵。

喜愛吃牛肉的消費者，一定要把握優惠機會到和平超市買金錢腱。據了解，金錢腱就是牛前腱，也就是牛前腿上面的肌腱，一頭牛隻有2條，總共約七、八兩。它是牛前腿上的一條纖細修長而且帶筋的肌腱，肉裡包筋、筋內有肉，筋與肉縱橫交織呈現出銅錢狀，所以被稱為金錢腱。由於金錢腱帶有較多的筋絡，肉質鮮嫩，是整頭牛之中最貴的部位。上等的金錢腱適合快炒、紅燒或做成牛肉麵，口感比牛腩棒多了。以下是鑄鐵鍋牛肉麵簡易料理：

兩人份材料：金錢腱2條(約1磅)、番茄1顆、蒜球1個、薑1 塊、滷包1包、辣椒1根、糖1大匙、醬油150cc、水800cc、白麵2球

做法：

1.牛腱切塊、番茄、蔥白、辣椒、薑入鑄鐵鍋炒香，丟入蒜球、滷包

2.加糖、醬油、水，開大火煮滾，轉小火悶煮40分鐘

3.下辣椒、酸菜切絲後入鍋，再加少許蒜頭拌炒，起鍋備用

4.另起一鍋煮水下鹽，煮麵

5.牛肉煮好後，開大火，再加入適當水量稀釋湯頭

6.麵條起鍋呈碗，倒入牛肉湯頭，鋪上牛肉、酸菜，完成

速成秘訣：廟口小吃豬肉滷包，一盒1.89元

和平超市牛肉麵主要材料費用：金錢腱一磅3.29元；台南刀削麵買一送一，2球麵約0.80元；滷包一包約0.63元。再加上其他材料和稅金，林林總統大約6到7元 便可以開開心心地共享兩人餐牛肉麵。當然，若按材料比例煮成一大鍋的牛肉麵，成本會更便宜。

和平超市是亞特蘭大都會區老字號的亞洲超市，從即日起優惠折扣的熱賣商品還有帶頭大蝦特價4.59元，每人限購5磅；新鮮干貝一磅瘋狂特價8.99元，每人限購一磅；烤全鴨一隻16.95元。優惠期間在和平購物滿50元，即贈送一箱20磅重的義大利瓜(Zucchini)。和平超市地址：4897 Buford Hwy NE, #116, Chamblee, GA 30341 ，電話：770-457-3383 、770-457-33889，營業時間：上午9時30分至下午8時。

美味牛肉麵的速成秘訣是加入「廟口小吃豬肉滷包」，一盒僅1.89元。
美味牛肉麵的速成秘訣是加入「廟口小吃豬肉滷包」，一盒僅1.89元。
今天就到和平超市採買牛肉和刀削麵。
今天就到和平超市採買牛肉和刀削麵。

義大利 大都會 喬治亞州

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