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UCA獲資助 輔導華人家庭正視精神健康

記者王明心／北卡羅來納州報導
陳健(三排右四)舉辦「中國父母，美國孩子」講座。(陳健提供)
陳健(三排右四)舉辦「中國父母，美國孩子」講座。(陳健提供)

美國華人聯合會(UCA)青年心理健康計畫成員日前被選入RWJF基金會(Robert Wood Johnson Foundation)臨床學者研究團隊。該項計畫的項目主任陳健說他們將展開為期3年的社區項目，幫助華人正視精神健康，紓解自殺傾向。

在北卡中央大學擔任護理系講師的陳健說她經同事介紹，知道該基金會以跨學科合作方式，解決社區中的複雜健康問題，而UCA過去四年一直致力於華裔青少年精神健康教育，便開始著手申請，建立團隊，成員除她之外，還有麻省總醫院(MGH)的門診精神病學醫學總監Justin Chen、聖母大學臨床心理學家謝維揚、MGH兒童和青少年精神病醫生Juliana Chen，合作機構包括北卡中央大學和MGH跨文化學生情感健康中心。

陳健說華人因為文化背景，常把精神病視為羞恥，不願正視，也不肯就醫，導致在這樣環境長大的孩子無法和父母分享內心世界，默默承受痛苦，得不到及時幫助，最後很可能走上自殺之路。她說他們要讓大家知道，精神病和高血壓、糖尿病一樣，只是種需要接受治療的疾病，不是恥辱。

她說這項題為「打破模範少數民族的沉默」的項目將建立家長和孩子的支持團體，從中更加瞭解精神健康、學習親子如何溝通、建立全國精神醫療保健提供者的雙語數據庫、舉辦心理健康講座，目標是降低精神病所帶來的羞恥感和痛苦，增強大家對心理健康的認識，預防任何自殺可能。

RWJF基金會官網指出，美國亞裔青年自殺的風險很高，他們的父母想要幫助，但有恥辱感、溝通和語言的障礙。該團隊將協助解決華人移民家庭的自殺問題，開發和傳播具有文化針對性、有實證根據的專案和工具，在個人層面上，對青少年進行心理健康教育；在家庭層面上，改善親子交流和養育做法。

身為美國華人聯合會高級顧問，陳健介紹該會的主旨是通過公民參與、政治參與和青少年教育來增強華裔美國社區的能力、分享中華文化。

陳健(右下)所帶領的團隊獲 RWJF基金會得資助，啟動「打破模範少數民族的沉默」...
陳健(右下)所帶領的團隊獲 RWJF基金會得資助，啟動「打破模範少數民族的沉默」項目。(陳健提供)
美國華人聯合會所舉辦的疫情心理健康講座。(陳健提供)
美國華人聯合會所舉辦的疫情心理健康講座。(陳健提供)

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