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確診再攀升 北卡第3階重啓延至11/13

記者王政賢／北卡羅來納州報導

近日北卡新冠確診數和住院人數再顯上升趨勢，州長庫柏(Roy Cooper)日前宣布將重開計畫的第三階段延長至11月13日。

儘管北卡的新冠病例沒有像其他州那樣經歷高峰，但新確診數卻達到了州官員所說的「過高水平」。自3月份以來，已有4000多人因新冠病毒死亡。

北卡重開第三階段於10月2日開始，允許酒吧，娛樂場所，電影院和大型戶外場所在人數限制下重新開放。在此階段，顧客只要相隔一定距離，這些場所就可以有限人數(30％或100個顧客，以較少者為準)開放。音樂場所的客人須戴上口罩並坐下。所有酒類都須在戶外消費，並受到晚間11時的酒類銷售宵禁規範。小型室外場所亦可在相同的人數限制下運行。

過去一周，北卡的COVID-19病例激增，每日病例數創下新高。在過去8天中，新確診數的7天平均水平一直保持在2000例以上。測試陽性的百分比也在上升，在9月中下旬，七日平均水平曾下降至5%左右。 世界衛生組織曾建議，在政府考慮重開的兩周內，陽性率應回到或低於5%的門檻。但是北卡的7天陽性測試率在上周五曾達到6.7%。

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