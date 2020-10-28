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凱瑞10/31打免費流感疫苗 還發口罩

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡亞裔服務中心(Asian Focus) 提供沒有醫療保險，年齡在4歲至64歲之間的居民免費流感疫苗。(北卡亞裔服務中心提供)
北卡亞裔服務中心(Asian Focus) 提供沒有醫療保險，年齡在4歲至64歲之間的居民免費流感疫苗。(北卡亞裔服務中心提供)

為幫助貧困家庭面對寒冬流感侵襲，北卡亞裔服務中心(Asian Focus)將於31日早上10時至中午12時，在凱瑞(Cary)的指標教會(The Point Church)提供100支免費流感預防針，歡迎沒有醫療保險，年齡在4歲至64歲之間的居民前往注射，該中心也會當場發送10個一包，總共1500個口罩給需要的人。

中心副主任褚芸烈表示，這是該中心「團結計畫」(Unity Project)的一部分，該計畫在疫情後開始發動，捐助防疫用品給醫院、老人中心、急救中心、食品分發處等；寄關懷信和藝術作品給第一線醫護人員和病人；提供資源給被疫情所困的小型企業並協助申請補助金、食物捐獻等。這次提供流感疫苗，凱瑞是第一站，預計在三角地區幾個地方繼續進行。

提供場地的指標教會每周六都會發送食物給貧困人民，之前曾與美國華人聯合會(UCA)合作過「全美華人愛心中餐日」，地址：1503 Walnut St. Cary NC 27511。需要免費流感疫苗者，請事先報名：bit.ly/37JLC9J，並於活動時間到場接受注射。

流感疫苗 疫情 華人

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