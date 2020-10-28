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搖擺州左右選情 美東南選民影響力大

記者王政賢／北卡羅來納州報導

2020大選已進入倒數計時，各搖擺州包括佛州、賓州、俄亥俄州、北卡和密西根州等選情膠著，不僅將決定總統人選，亦將影響哪個政黨控制參議院，選民有著極大的影響力。

根據個人理財網站WalletHub比較了選民在總統和參議院競選中的相對影響力：在總統選舉中，喬州選民影響力排名全美第四，北卡第六，佛州第八；在參議院選舉中，阿拉巴馬州、南卡及北卡的選民影響力排名則位於全美第六、七、九位。

針對總統選舉，該網站使用由fourthirtyeight.com計算出的「獲勝概率」(win probabilities)，以100分制對每個州選舉進行評分，100分意指該州有50％的機會擺動至紅色或藍色，0分則代表該州擺動的機會為零。此得分是由概率乘以該州選民人數，再除以18歲以上人口。最後將結果乘以100萬，以計算該州的總統選舉投票人能力而來。

針對參議院選舉，該網站亦使用類似的方法，但將得分乘以2020年該州競選的參議院席位數。

美國選舉制度複雜，雖然理論上所有選票均被平均分配(一人一票)，但由於總統是採用選舉人團(electoral college)制度，並非票數最多者勝出，而國會議員當選與否卻是由得票數多寡決定。

完整排名可查看：bit.ly/3e6ekCH。

參議院 北卡 佛州

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