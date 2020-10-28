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MLB世界大賽／道奇擊敗光芒 相隔32年再奪冠

線上遊戲慶雙十 50人捉對廝殺

記者王明心／北卡羅來納州報導
螢幕即時展示戰況。(記者王明心／攝影)
螢幕即時展示戰況。(記者王明心／攝影)

為慶祝光輝十月，北卡台藝會每年10月舉辦卡拉OK比賽和國慶盃校際球賽。今年因逢疫情，卡拉OK改為線上進行，運動則改為線上遊戲競賽。原本在球場上馳騁的參加者換到螢幕上廝殺，樂趣不減，觀眾也熱烈參加每場的冠軍猜測抽獎。台藝會主席譚逸心表示這個活動非常值得繼續舉辦。

因為今年難以舉辦實體球賽，譚逸心說他心理盤算著要改成線上競賽，但不知是否可行，結果華協會長黃光榮找到台灣神來也遊戲公司，提供協助麻將和德州撲克兩項遊戲，又找出其他四項遊戲，當天活動成功推出。

比賽的宣傳和籌備大概在三個月前開始，黃光榮先試用適合比賽和直播的遊戲平台，由各校推舉遊戲隊長，負責聯絡及組織隊員，大家每周開會，溝通比賽細節。比賽前一周，讓選手試用遊戲，熟悉操作方式，確保比賽順暢。他感謝台灣神來也遊戲平台為此次比賽特設專門遊戲區，以及陳怡安的居間協助接洽。

比賽於25日舉行，從早上9時到下午5時，全場YouTube直播。當天有50多名選手分別代表杜克大學、北卡大學、北卡州大，和北卡社區學院，就麻將、五子棋、德州撲克、台灣暗棋、跳棋，和橋牌共六種遊戲進行對決。每一項比賽中途會開放15分鐘，讓觀眾預測比賽結果，賽後抽出兩位幸運觀眾，贈送日本料理店Akashi的20元禮券或海海咖啡的手工咖啡豆。

黃光榮說這是他第一次辦全天線上遊戲比賽，先要熟悉平台軟體技術、克服線上直播限制，還要確認每項比賽的流暢，同時向收看直播的觀眾提供比賽現況，確實很有挑戰，但看到大家能像疫情前一樣熱烈參與，就不覺得累了。等疫情結束後，線上遊戲和球場運動比賽一起來。

當天的活動的確遇到挑戰，原本設定好的直播網站，突然連不上Zoom，只得趕緊另開網站。好在選手們快速配合，也即時通知啦啦隊。譚逸心感謝黃光榮臨危處理技術問題，也感謝同學們幫忙設立遊戲，賽程愉快進行，觀眾熱情參與，甚至有自國外來的冠軍預測投票，全球同樂。

當天有幾位選手一連參加數項遊戲，北卡州大大四學生向堉銓就六項全能，全程參加。他說他本來就喜歡下各種棋類，聽到有四校線上遊戲比賽，非常興奮，每個項目都報名。他覺得這個比賽很像人生，起起落落，有輸有贏，重要的是享受過程，不是結果，他很高興能在疫情期間，和其他人切磋棋藝，驚嘆人外有人，天外有天。台達工程師黃文慶也參加了兩項遊戲，還得到德州撲克賽冠軍。他說競爭激烈而有趣，很享受其中樂趣，感謝台藝會和黃光榮的辛勞付出。

各項線上遊戲競賽的最後結果。(黃光榮提供)
各項線上遊戲競賽的最後結果。(黃光榮提供)
選手各自在家全神貫注參賽。(記者王明心／攝影)
選手各自在家全神貫注參賽。(記者王明心／攝影)
北卡臺藝會舉行國慶盃線上遊戲競賽，全程由YouTube直播。(記者王明心／攝影)
北卡臺藝會舉行國慶盃線上遊戲競賽，全程由YouTube直播。(記者王明心／攝影)
每場賽後，立刻公布結果。(記者王明心／攝影)
每場賽後，立刻公布結果。(記者王明心／攝影)
主辦活動的台藝會主席譚逸心（上）和籌備、主持競賽的黃光榮。(記者王明心／攝影)
主辦活動的台藝會主席譚逸心（上）和籌備、主持競賽的黃光榮。(記者王明心／攝影)

北卡 疫情 台灣

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