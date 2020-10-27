白宮報告：喬州社區感染未歇 每10萬人中83例新確診

根據白宮新冠病毒特別工作小組的最新報告指出，新冠病毒依舊在喬治亞州的社區內，透過家人、朋友們的社交聚會傳播。喬州目前新病例數處於橙色區域，每10萬人中有51至100例新病例，在全美排名第35位。至於檢測陽性率，喬州數值為5％至7.9％之間，處於黃色區域，在各州中排名第27。(白宮新冠病毒特別小組報告截圖)

根據白宮新冠病毒特別工作小組的最新報告指出，新冠病毒依舊在喬治亞州的社區內，透過家人、朋友們的社交聚會傳播。喬州 目前新病例數處於橙色區域，每10萬人中有介於51至100例新病例，在全美排名第35位。至於檢測 陽性率，喬州數值為5％至7.9％之間，處於黃色區域，在各州中排名第27。

報告中再次提醒民眾，看似未被感染者，很有可能是無症狀患者，並在聚會中傳播病毒給他人。

報告中建議民眾，持續配戴口罩，維持社交距離，保持手部衛生，盡可能避免在公共場所和在私人場合進行社交聚會；他們還建議接種流感疫苗 。

雖然上周喬州的新病例與檢測陽性比率呈現穩定，但谷內郡(Gwinnett)，富頓郡(Fulton)和卡布郡(Cobb)是最近三周新病例數最高的郡縣，占該州所有新病例的23.7％。

喬州上周每10萬人中有83例新病例，而全國平均是每10萬人中有117例。而在10月5日至11日這周內，喬州7％的長照機構至少有一名居民確診COVID-19；另外還有19％的機構有至少一名員工確診；另外至少有4％的機構有至少一名居民死於COVID-19。

喬州在10月10日至16日之間，則有389例確診患者和180例疑似患者送醫住院。

報告中指出：「在此期間，平均每天有91％的醫院報告新確診或疑似病例。如此狀況來看，很有可能低估了與新冠相關的實際住院數。低報可能導致相關物資分配的減少。」

報告中建議喬州繼續追蹤所有郡縣的測試陽性比率，病例數和每日新住院數，並針對每周增加的數字做出反應。