亞城租金援助計畫到年底 申請要快

亞特蘭大市8月底啟動計畫，以協助6700戶在疫情期間支付租金可能有困難的家庭。然而該計畫在啟動兩個月後，僅有少部分家庭得到了援助。(本報檔案照)

亞特蘭大 市8月底時宣布啟動一項2200萬元的計畫，以協助緊急租金 應急，其目標是幫助6700戶在疫情 期間支付租金可能有困難的家庭。然而，該計畫在啟動兩個月後，僅有少部分家庭得到了援助。

根據代表該市管理這筆資金的大亞特蘭大聯合之路(United Way)的說法，共有約800人獲得該計畫的房租減免，這是由聯邦CARES Act法案資金支付的。

「我們預期會有大量申請案湧入，」United Way負責無家可歸者計畫的比斯瓦斯(Protip Biswas)說。「然而，事實並非如此。」

在疫情流行期間，許多低收入戶由於公司業務縮減而失去工作或收入。儘管聯邦宣布暫時驅逐租客。

在該計畫的聲明中，亞特蘭大United Way總裁兼首席執行官利特爾(Milton Little)說，該市有多達1萬6000個家庭年收入低於5萬元，並有可能因疫情而被裁員。

比斯瓦斯說，有近8000人申請該市的救濟計畫。但他估計約有一半人不居住在亞城，因此不符資格。

對於住在該市的人，United Way將他們與該案合作的機構聯繫起來，後者將確認他們符合資格，並幫助他們提交所需文件。

然而該計畫的要求十分嚴格。申請人收入必須少於該地區中位收入的60％，若為一個四口之家，年收入約為5萬元，並須提交該戶每個成年人的收入證明，居住證明以及水電費賬單或租金證明。申請人還必須出示「情有可原」(extenuating circumstance)證明，像是無薪假通知、或是薪資存證以證明工作時間減少造成了收入損失。

之後，United Way可直接向房東付款支付租金。目前每戶最多可獲得3000元的援助。比斯瓦斯說，CARES資金能用在此援助案的最後期限是今年年底。

住房專家和倡導者表示，租金減免計劃應易於申請和獲取。當地作家兼住房倡議者戈德斯通(Brian Goldstone)表示，迄今為止亞特蘭大該計畫的援助比率低得「令人難以置信」。

比斯瓦斯敦促需要者盡早申請。由於聯邦驅逐租客暫停令將於年底到期，房屋擁護者擔心，一些拖欠者可能會在明年初遭驅逐。該行政命令可以延緩驅逐，但無法免除房租，因此一旦法院重新開始驅逐房客，許多人可能便積欠了數千元房租。

申請者可上網：relief.uwga.org，或傳送短信： C19-ERA發送至898-211，將會被導引至申請頁面。

若有疑問亦可上網：211online.unitedwayatlanta.org/，或撥打211詢問工作人員。客服時間為周一至周五的上午8時至晚上7時。