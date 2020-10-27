美東南首例 夏樂進行「無切口」腦部手術

神經外科醫生對Luther Hicks進行了無切口腦部手術，以幫助減輕他的肢體震顫。此為美東南首例。(取自Novant Health網站)

居住在北卡羅來納州 艾許維爾(Ashville)近郊Old Fort小村莊的希克斯 (Luther Larry Hicks)在50歲左右時手臂開始不由自主地搖晃，當他拿著湯匙或試圖簽名時，他的右手發抖；他起初還可以試圖掩蓋這種狀況，並一直工作直到66歲退休，但隨著狀況惡化，他的生活越來越困難，他開始不願參加社交活動。

現年79歲的希克斯，日前成為Novant Health Mint Hill醫療中心第一位接受無切口(incision-free)腦部手術的患者，在幾個小時內完成他30年來希望的治癒該病的心願，然後離開了醫院。

大多數接受這種手術的人都患有帕金森氏症，或者是原發性震顫，這是一種神經系統疾病，會引起手，頭，聲音，手臂或腿的規律性的晃動。這種病已可通過藥物治療或通過深部腦刺激治療，即通過手術將一個至於腦內的小電極連接植入到胸部的脈衝發生器上。然而有些患者因健康因素使傳統手術風險太大，而這類需要常規檢查的電池供電的植入物對某些患者並不理想。

這項新的手術，是由MRI引導的聚焦超音波手術，通過音波靶向引起震顫的腦組織，以治療原發性震顫和以震顫為主的帕金森氏症。目前在美國只有23所醫院提供這種治療，而Novant是第一個、也是唯一在東南部，即介於維吉尼亞州 中部和佛羅里達州之間的醫療機構。