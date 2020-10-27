未來18個月 75影視選喬州開拍 料雇用逾4萬員工

未來18個月內，預計將有75個影視計畫在喬州開工拍攝。(喬州經發署網頁)

COVID-19令喬治亞州旅遊業受重創，有著5萬多名員工的喬州電影 電視行業在一度停滯後，現在也重新起步，預計未來18個月內將有75個影視計畫如期在喬州開工拍攝，估計將雇用4萬多名影視員工，繼續帶動當地經濟和就業。

該州影視業負責人表示，該行業發展前景仍然是欣欣向榮。根據11 Alive報導，蜘蛛人第三集(Spider Man 3)今秋已在喬州籌備拍攝，預計明年聖誕節期間全球上映。

喬州影視業在2019年達到了29億元的頂峰。但在新冠疫情 衝擊下，上一個財政年度的第四季該行業的產值下降到22億元。

喬州影音和數位娛樂辦公室(Commissioner of the Georgia Film, Music & Digital Entertainment Office)負責人托馬斯(Lee Thomas)表示，當3月份疫情告急，全民居家避疫，大部分行業停擺的當下，許多電影電視業員工轉做其他事務來減緩衝擊。例如，一位交通協調員(transportation coordinator)為Piedmont Hospital的醫護人員提供食物，不少服裝道具的公司和員工改為製作口罩給醫療保健專業人員，一些搭建拍攝布景的員工則參與了流動醫院建設的計畫。

托馬斯表示，現在為了因應疫情影響，影視拍攝也有新的指導方針。最近她就參與了迪士尼(Disney)，Netflix和多家大製片廠在疫情期間影視拍攝安全標準的制定。

托馬斯還表示，疫情下，影視公司更傾向於固定在一個地方進行拍攝。因為每日更換城市和地點，需要進行大量的清潔，亦需要適應不同的地方的安全防範規定，不利於控制成本，也不利於減少病毒傳播。因此，很多公司選擇盡量在喬州一地拍攝，並且會多花20%的清潔安全費用，這亦會給喬州帶來一筆不小的財富。

在過去的十年中，喬州已成為世界上拍攝電影的首選地點，包括像黑豹(Black Panther)、塞爾瑪(Selma)、以及銀幕大角頭第二集(Anchorman 2)等很多大製作電影都在此地拍攝。(楊欣欣)