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參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

信仰力量大！台灣鄉親分享「戰疫路」

記者陳文迪／佛州報導
新冠患者陳森分享親身經歷染疫、治療過程及應如何防疫保護健康。(記者陳文迪/電腦螢幕翻拍)
新冠患者陳森分享親身經歷染疫、治療過程及應如何防疫保護健康。(記者陳文迪/電腦螢幕翻拍)

佛州急難救助協會與大奧蘭多台灣商會24日舉辦線上防疫講座，來自德州，曾經感染新冠肺炎的台灣鄉親陳森(Eric Chen)分享抗疫的過程與心境。駐邁阿密台北經濟文化辦事處領事孫博先、移民秘書楊英聰及僑務秘書吳佩芬也分別解說台灣入境檢疫放寬的相關規定和流程，海外人才就業金卡申辦及僑委會推出的經貿專題的線上講座和課程。

陳森65歲，有高血壓，他回憶當時參加聚會，因一名不認識的新朋友，與會七人包括他與太太全數染疫。他們夫妻分別於不同時間發病，各自住院在隔離病房治療。他在第四天開始發燒及全身痠痛，90度到103度低燒，自己使用止痛藥Tyleno止痛及退燒；依TOCC原則，因疑似感染，在第六天至診所測試，第十天確診陽性，失去味覺和嗅覺並拉肚子，在第15天感覺呼吸困難，血氧濃度降至82/87，急診住院治療，注射類固醇及抗生素，以及小針抗凝血劑等，也插鼻吸氧。

僑務委員王成章、蔡麗麗夫婦在防疫講座中提問。（記者陳文迪／翻攝）
僑務委員王成章、蔡麗麗夫婦在防疫講座中提問。（記者陳文迪／翻攝）

全身痠痛時無力時，甚至無法上洗手間；小腿及腳腫脹，血液濃稠度升高，高血壓患者要注意可能血栓；他出院後繼續吃12天類固醇，每三天遞減藥量，並使用噴霧類固醇兩個月，每周回診。他體重少了20磅，目前只恢復10磅，經常全身無力，有時突然沒力氣。他一位重症朋友住院24天，指甲變黑，掉頭髮。

駐邁經文住移民秘書楊英聰介紹海外人才就業金卡申辦事宜。(記者陳文迪／翻攝)
駐邁經文住移民秘書楊英聰介紹海外人才就業金卡申辦事宜。(記者陳文迪／翻攝)

他提醒，止痛藥不能過量，咳嗽藥要用止咳但不化痰的藥，才能讓不好的痰排出來，也不要吃止瀉藥，讓毒素發出來。發病期間要注意保持體力，準備運動飲料及高蛋白營養劑等。

駐邁經文處領事孫博先介紹入境台灣檢疫規定及流程。(記者陳文迪／電腦螢幕翻拍)
駐邁經文處領事孫博先介紹入境台灣檢疫規定及流程。(記者陳文迪／電腦螢幕翻拍)

他的住院帳單七天費用3萬2000多元，沒有自付任何醫療費用。 陳森表示，能在得病的恐慌中恢復，宗教信仰的力量幫助很大，他感恩同修及好友們的代禱和祝福，分享星雲大師的開示等，佛光會給人信心、希望，感恩的心一刻都不能少。

大奧蘭多台灣商會及佛州急難救助協會防疫講座，新冠病毒患者將現身說法，與會者截圖之...
大奧蘭多台灣商會及佛州急難救助協會防疫講座，新冠病毒患者將現身說法，與會者截圖之一。(記者陳文迪／翻攝)
僑務秘書吳佩芬(左排下三)介紹僑委會推出的講座課程。(記者陳文迪／電腦螢幕翻拍)
僑務秘書吳佩芬(左排下三)介紹僑委會推出的講座課程。(記者陳文迪／電腦螢幕翻拍)
參加疫情講座者皆可到各地第一銀行分行領取小禮物。(記者陳文迪／翻攝)
參加疫情講座者皆可到各地第一銀行分行領取小禮物。(記者陳文迪／翻攝)

高血壓 台灣 帳單

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