郵寄+提早投票 佛州4成選民已投票

佛州提早投票熱烈，圖為支持者為白登拉票。(美聯社)

雖然新冠疫情仍然嚴峻，正在進行中的提早投票 ，各站點都可見排隊人潮。截至26日，提早投票八天，佛州 已逾220萬人投票，加上郵寄投票，已逾600萬張，約41%選民投票，有些郡接近50%。

佛州衛生廳26日新冠疫情數據。(截自佛州衛生廳數據)

目前民主黨人寄回的選票比共和黨人多近60萬張，但共和黨人在親自投票中領先民主黨35萬多票，親自投票總數的增長速度快於郵寄選票的數量。有關佛州各郡的投票率，可上佛州選舉區公共統計頁面：https://countyballotfiles.floridados.gov/VoteByMailEarlyVotingReports/PublicStats。

截至26日佛州選舉區(Florida District of Elections)公共數據。(取自官網)

隨著生日派對和各種社交活動，新冠病毒繼續在社區傳播，除了南佛州邁阿密戴德郡及鮑爾郡等學區學生及教職員染疫，自8月21日以來，橘郡地區共有學生及教職員480人染疫，橘郡學區總監芭芭拉‧詹肯士(Barbara Jenkins)表示，其中大部分與校外活動有關。截至上周，已有303名學生和168名員工的檢測 為陽性，目前有625名學生和83名員工隔離。川普總統23日在山莊俱樂部(The Villages Polo Club)舉行的造勢大會吸引逾萬人潮，公衛專家警告疫情恐上升。

佛州26日新增3377例確診，染疫總人數78萬2013例，死亡增20人，總數達1萬6652人，全州2251人就醫中，累計就醫4萬8281病例；佛州檢測人數已近600萬人，過去七天的檢測陽性率4.52%至5.11%。