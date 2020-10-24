佛州教師荒 新冠攪局雪上加霜 多郡徵代課教師

佛州長期鬧教師荒，新冠疫情如雪上加霜。(美聯社)

佛州教師嚴重短缺問題長期受關注，而因新冠疫情 ，教職員若染疫需要隔離，短缺更成迫切挑戰。由於沒有足夠的代課老師，各學區 均努力設法填補空缺，凱利教育 服務(Kelly Education Services)免費培訓並聘用代課老師，鼓勵有志從事教育工作者響應參加培訓，為教育下一代做好準備。

凱利教育服務是橘郡、沙米洛郡(Seminole)和波克郡(Polk)等學校的承包機構，為各郡培訓及雇用代課老師。凱利東南區副總裁庫里爾(Cheryl Courier)表示，沒有足夠的代課老師填補現有的職位空缺，絕對需要更多的代課老師。就橘郡而言，目前約有1000名，但地區官員表示，希望至少保持在2000人以上。她說，每個學區都有各自的薪資標準，代課教師根據經驗和短期或長期任務，平均每天薪資從75至188元不等。代課老師收入比專職老師低，尤其疫情期間，也擔同樣的風險，卻沒有得到相同的回報。不過，因疫情影響，許多人放無薪假或離職，而學校有許多工作空缺，也是一個很好的機會。

根據橘郡學區發布的數字，自8月21日開始返校以來，已有139名教師選擇退休或辭職。由於需求高，凱利教育服務正積極招聘，舉辦虛擬求職會，與放無薪假的主題公園員工建立聯繫並持續在臉書發布信息。庫里爾相信，對於正在放無薪假的員工，他們可能需要工作，代課老師可以作為一種選擇。

代課教師僅需要60個大學學分或副學士學位即可獲得資格，但必須通過背景調查。凱利教育可在各特定地區為代課老師提供面對面和虛擬教學的培訓。申請參加培訓：https://www.customer.kellyservices.us/orange-county-public-schools/positions-available/substitute-teacher-information/。