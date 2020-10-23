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疫情衝擊 喬州12%餐廳永久停業

亞特蘭大訊
因為疫情衝擊，喬州目前已經有12%的餐館永久關門。(Georgia Restaurant Association臉書)
因為疫情衝擊，喬州目前已經有12%的餐館永久關門。(Georgia Restaurant Association臉書)

疫情的持續打擊下，喬治亞州很多餐館由於客流量大幅度減少，外加缺少支持資金，難以長期應對，紛紛永久停業。喬州餐館聯盟(Georgia Restaurant Association)表示，該州目前已經有12%的餐館永久關門，如果按照現在的速度發展下去，到疫情結束前，應該會有30%的餐館停業。

很多餐館在春天疫情剛起時，還僅僅覺得停業只是暫時。8個月前，亞特蘭大東南有一家叫The Shed的餐館，生意紅火，經常需要排隊很久才能等到內用的座位。今年3月，餐館負責人史畢蘭(Rich Spillane)曾經接受Channel 2採訪，還堅定的表示，餐館只是臨時關門幾周而已。

The Shed餐館和很多永久停業的餐館一樣，一度採取了保持社交距離等措施來維持生意。為達到要求，餐館內只能留下了少少的幾張桌椅，僅能夠幾位客人來用餐，生意每況日下，無法維持。

該餐館僅僅是倒閉大潮中的一例。餐館聯盟的負責人布列梅(Karen Bremer)表示，雖然很多人說可以靠外賣來維持，但是又有多少餐館可以堅持得住呢？做餐館現在非常困難。喬州餐館聯盟還提到雖然目前也有一些餐館仍在營業，但是營業額僅僅是疫情前的一半。

一方面是客流量，另外一方面餐館的政府補助金也是杯水車薪。某些餐館雖然在疫情前期得到過政府的小企業貸款，但是這些貸款很快就被用完，根本無法維持挽救日下的運營狀況。雖然餐館翹首以盼能得到第二次經濟刺激金，但是能否發放，目前還在國會討論。(楊欣欣)

疫情 貸款 喬州

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