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喬州高劑量流感疫苗 庫存有限

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
流感季節即將到來，接種疫苗十分重要。(本報檔案照)
流感季節即將到來，接種疫苗十分重要。(本報檔案照)

在今年新冠病毒以及流感的雙重夾擊下，醫師呼籲民眾施打流感疫苗。而通常推薦給年長者施打的高劑量流感疫苗，目前在喬治亞州和美國某些地區的庫存量已經很低。

公共衛生官員表示，民眾同時感染兩種病毒可能對健康構成嚴重威脅，因此今年施打流感疫苗更顯重要。此外，「雙疫夾擊」(twindemic)亦可能會使衛生保健系統不堪重負。

喬治亞州公共衛生署發言人尼丹(Nancy Nydam)表示，各地流感疫苗的供應非常不穩定。她說，位於北喬治亞區的Dalton庫存已經用罄，尚在等待發貨。谷內郡(Gwinnett)和卡布郡(Cobb)衛生部門目前的庫存都「極度有限」，但預計未來幾天將收到新貨。

而底克甫郡(DeKalb)衛生部門目前庫存充足。該部門在今年的流感季節每天開放三個得來速(drive-thru)診所。該郡發言人尼肯斯(Eric Nickens)表示，今年應不會再出現短缺，另外在藥品儲存設施中也還有多餘的1000劑。

像一般流感疫苗一樣，高劑量流感疫苗是由未來幾個月中最可能傳播的三種病毒株組成。但是高劑量疫苗中所含的流感病毒抗原(用以刺激免疫系統的部分)是標準疫苗的四倍。由於老人的免疫系統往往較弱，可能導致注射一般疫苗後受到的保護不足，高劑量疫苗可使他們對流感有更好的免疫反應。

尼丹說，喬州每年通常訂購40萬至50萬支流感疫苗，分發給各地衛生部門。由於預期需求增加，今年公衛署訂購了約20萬劑，但仍可能不夠。

即便如此，專家仍強調，接種一般疫苗總比完全不接種來得好。

根據喬州公衛署的最新報告，目前該州的流感擴散程度「很小」。在截至10月10日的一周中，只有2%的患者就醫。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，大多數民眾已習慣使用口罩及維持社交距離來對抗COVID-19，這同時也可以減輕流感傳播的嚴重性。

流感疫苗 喬州 喬治亞州

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