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喬州2席公服委員 決定電費、瓦斯費未來

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
喬州第一區公共服務委員候選人：民主黨Dr. Robert Bryant(上排左)、共和黨Jason Shaw (上排右)、自由黨Elizabeth Melton(下排左)。(視頻截圖)
喬州第一區公共服務委員候選人：民主黨Dr. Robert Bryant(上排左)、共和黨Jason Shaw (上排右)、自由黨Elizabeth Melton(下排左)。(視頻截圖)

今年喬治亞州選民須於選票上圈選兩席公共服務委員(Public Service Commissioners District 1 and 4)，勝選者將決定核電廠Plant Vogtle擴建、電費及瓦斯費漲跌、環保能源優惠措施、寬頻網路拓寬等民生交通政策議題。該委員會具有監理機關權責，委員會的決定攸關民生安全，委員任期6年，連選得持續連任沒有限制。

日前在亞特蘭大新聞俱樂部(Atlanta Press Club)舉辦政見辯論，1號席位由共和黨Jason Shaw、民主黨Dr. Robert Bryant、自由黨Elizabeth Melton角逐，4號席位由共和黨Lauren McDonald、民主黨Daniel Blackman、自由黨Nathan Wilson角逐。

今夏喬州防疫不力，失業率攀升。美國國家廣播(NPR)報導，近三分之一家庭無力負擔電費，到7月份，有近9萬7000戶逾期未繳2個月電費。疫情初期為體恤百姓，電力公司並未斷電。然而，7月委員會恢復斷電措施，引起質疑決策是否適宜，現任者是否稱職。

位於亞城東南方2小時車程的核電廠Plant Vogtle。(谷歌地圖)
位於亞城東南方2小時車程的核電廠Plant Vogtle。(谷歌地圖)

民主黨Robert Bryant說，電力公司年獲利逾17億元，但現任共和黨籍Jason Shaw選擇對貧困家庭斷電。自由黨Elizabeth Melton說現任委員明知喬州失業率攀升，日子已經難過，但不體恤百姓與客戶，竟贊同電費上漲，縱容電力公司將自己的防疫成本轉嫁給百姓。Jason Shaw辯解7月開始對貧戶斷電，而且電費上漲的原因，是為了平衡公司利潤與弱勢需求。

Robert Bryant說如果當選，決策應該向社會大眾的需要傾斜，他的重點將放在科學證據和建立夥伴關係。針對核電廠Plant Vogtle，該廠離亞特蘭大2小時車程，目前預算超支，工程落後。核電廠是否續建，他表示要聆聽工會工作權、喬州用電與安全需求；針對環保再生太陽能發電，利用租稅優惠措施，引導喬州的能源政策。

今年喬州大選將選出兩席公共服務委員，可左右未來核電廠Plant Vogtle擴建...
今年喬州大選將選出兩席公共服務委員，可左右未來核電廠Plant Vogtle擴建、電費及瓦斯費漲跌、環保能源優惠措施、寬頻網路拓寬等民生交通政策議題。(記者閻尚恩／攝影)

喬州 民主黨 共和黨

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