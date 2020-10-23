喬州參與投票熱烈 已有逾190萬票 提前投票比4年前高出142%

喬州提前投票狀況踴躍，已有超過100萬選民親臨現場提前投票。圖為21日富頓郡一投票所前等待的民眾。(記者林昱瑄／攝影)

此次喬治亞州民眾參與投票 的情況十分踴躍，根據州務卿辦公室的資料，截至本周二為止，已有超過190萬的選民投下選票，包括缺席選票，這已是2016年大選所有投票數的47%。親臨現場提前投票者亦有逾百萬，迄今為止2020年大選喬州 提前投票數已比2016年的紀錄高出了142%。

然而，選民大排長龍，等候多時，這對於年長選民和殘疾人士十分不便，更使他們暴露於病毒的風險增高。

州務卿辦公室表示，喬州允許75歲以上長者和肢體殘疾者免排隊即可投票。上述人士可在上午9時30分至下午4時30分之間到達投票所，並通知工作人員，即可直接移動到隊伍的最前面。11月3日投票日當天，喬州的投票所從上午7時至下午7時開放。

然而根據亞特蘭大 憲報(AJC)報導，該政策並未廣為宣傳，讓一些選民感到沮喪。沙凡納(Savannah)的選民基爾(Diana Kiehl)說，她上周五等待了兩個半小時，然後才在投票所門口外看到標示，表示某些選民可不須排隊。

她表示，現場有位老先生等待過久昏倒，被救護車載走。她向現場人員反應應將通知張貼在從遠方即可看到的位置，但被告知目前的作法「合乎規定」。

現年75歲的亞特蘭大選民貝林斯(David Berins)於13日在查斯頓公園(Chastain Park)投票。他和妻子等了大約一小時。待他進入投票區後，現場人員詢問年齡，才告訴他可以不用排隊直接投票。但在投票所內部，僅有一台機器處理報到程序，令後方大排長龍，貝林斯對於如此的做法感到很生氣。

在許多投票所，由於報到程序的人手及設備不足造成瓶頸，選民大排長龍。州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)說，負責該州投票軟體的廠商已解決了此問題。

根據紐約時報(New York Times)和西耶娜學院(Sienna College)在10月13日至19日之間針對759名喬州選民的調查結果指出，尚未投票者大多數都打算親自投票。受訪者中有18％表示計畫郵寄投票，但有45％的人表示打算在提前投票期間親自投票，還有32％的人表示將在選舉日親臨投票。