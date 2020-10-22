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棕櫚港家貓逮雙頭蛇帶回家 FWC接管

記者陳文迪／佛州報導
在棕櫚港一處民宅發現的兩頭蛇。(取自FWC臉書)
在棕櫚港一處民宅發現的兩頭蛇。(取自FWC臉書)

棕櫚港(Palm Harbor)一處民宅發現一條雙頭蛇，屬稀有爬行動物無法獨自生存，目前由佛羅里達魚類和野生動物保護委員會研究所(FWC Fish and Wildlife Research Institute)的工作人員照顧。

雙頭蛇被屋主羅傑斯(Kay Rogers)的家貓Olive在外面抓住，帶入客廳。羅傑斯的女兒愛好自然和動物，將蛇命名蛇為Dos，因蛇的行動困難，向臉書上的一個蛇識別小組求救。小組專家很快回應，告知屬黑遊蛇(black racer)，而雙頭蛇在野外生存的機率很小。羅傑斯不願放棄，聯繫FWC研究所求助，官員同意提供幫助。

FWC研究所21日在臉書貼出圖文，展示出圖文，介紹雙頭蛇。FWC說雙頭畸形蛇並不常見，發生在胚胎發育過程中，兩個同卵雙胞胎未能分開，使頭部結合成一個整體。兩個頭的舌頭都有反應，但不總是相同，兩個大腦都獨立行動和思考，這使得蛇難以進食和逃避掠食者，因此，雙頭生物不太可能在野外生存很長時間。目前由FWC工作人員照顧雙頭蛇。羅傑斯一家很高興為Dos找到最佳成長之地。

在棕櫚港一處民宅發現的兩頭蛇。(取自FWC臉書)
在棕櫚港一處民宅發現的兩頭蛇。(取自FWC臉書)
在棕櫚港一處民宅發現的兩頭蛇。(取自FWC臉書)
在棕櫚港一處民宅發現的兩頭蛇。(取自FWC臉書)

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