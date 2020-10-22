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提早投票破紀錄 首日逾35萬張

記者陳文迪／佛州報導
圖為21日提早投票的票所前大排長龍。(林玉貴提供)
圖為21日提早投票的票所前大排長龍。(林玉貴提供)

佛州有29張選舉人票，對總統大選至關重要。根據州法，各郡最多可以開放兩周提前投票期，許多郡包括中佛州十郡中的九郡，都於19日開始提早投票，本周六，全州的提早投票都將開放。目前提早投票踴躍，首日(19日)有35萬5000人投票，隨後每日幾乎各投票所均大排長龍。

選民在提早投票首日創下破紀錄的數字，2016年第一天的總數為30萬張。加上已經寄回的郵寄投票，今年選舉日前兩周，已有300萬佛州人投票，占註冊選民約21％。

在全州範圍，民主黨投票人數略高於共和黨人，民主黨選票15萬張，共和黨約14萬9000張選票，無黨派約5萬3000張。民主黨人在2016年亦有提早投票傾向，約有160萬民主黨人提早投票，共和黨則約為140萬。但在郵寄投票方面共和黨略高，共收到約110萬份郵寄選票，民主黨則有逾100萬。

今年，川普總統持續攻擊郵寄投票，再加上民主黨人在疫情中大力推動郵寄投票，給民主黨帶來郵寄領先優勢，民主黨已寄出約130萬張選票，領先共和黨約80萬張，無黨派選民為52萬9000張。

提早投票將持續到11月1日，即11月3日選舉日之前的周末。確切的日期，投票時間和地點由各郡的選務單位決定。

佛州衛生廳21日新冠疫情報告，新增2145例確診，染疫總人數76萬2534例，死亡增105人，佛州死亡人數達1萬6210人，非佛州居民203人，過去十天平均每日死亡80人；新就醫72病例，全州2058人就醫中，累計就醫4萬7628病例。

佛州衛生廳21日的全州新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據截圖)
佛州衛生廳21日的全州新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據截圖)
佛州衛生廳21日的全州新冠病毒檢測數據。(佛州衛生廳數據截圖)
佛州衛生廳21日的全州新冠病毒檢測數據。(佛州衛生廳數據截圖)
圖為21日提早投票的票所前大排長龍。(林玉貴提供)
圖為21日提早投票的票所前大排長龍。(林玉貴提供)
佛州衛生廳21日依年紀、性別及種族的新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據截圖)
佛州衛生廳21日依年紀、性別及種族的新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據截圖)
圖為21日提早投票的票所前大排長龍。(林玉貴提供)
圖為21日提早投票的票所前大排長龍。(林玉貴提供)

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