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大鼓米線創新吃法 風味佳過橋米線 罐罐米線 各有千秋

亞特蘭大工商組
罐罐米線加入所有配菜，可一次享受豐盛大餐的快感。
罐罐米線加入所有配菜，可一次享受豐盛大餐的快感。

雲南過橋米線是華人著名小吃，新張的亞特蘭大大鼓米線(Dagu Rice Noodle)不但為華人提供了可解鄉愁的美食，更立志將中國米線揚名美國。店東說，大家可以在大鼓吃到工藝傳統的雲南粗米線，輔以創新吃法展現不同口味層次感的過橋米線，或是熱騰騰鼓動味蕾的罐罐米線，各有千秋，風味絕佳。

在中國已有超過500家連鎖店的大鼓米線，自從在Doraville開張以來，因真材實料、湯頭香濃、食材新鮮美味，吸引了不少回頭客。許多客人中午在店中用餐，因好吃又喜歡，當晚便攜家帶眷再度光臨。證明大鼓米線真材實料受肯定。

店中電視螢幕也不斷播放米線的製作過程，從黑龍江哈爾濱五常市栽種水稻，到工廠以傳統工藝製成粗米線。店東表示，大鼓的米線純粹只有米和水，沒有其他的添加劑，軟滑潤爽，有大米的香甜和Q彈，質地疏鬆極易吸附湯汁作料。

「過橋米線」有個民間傳說故事，清朝雲南蒙自一名秀才為了專心科考，每日到一孤島上苦讀，賢淑的妻子日日過橋到島上為丈夫送米線。為避免途中米線變涼，妻子在湯內倒入一層熱油以保溫，米線則單裝，丈夫食用時再將米線和配料放入熱湯內，既不會讓米線泡得軟爛，食材鮮湯也都是熱呼呼的。後來「過橋」成了雲南地方小吃，意即湯頭、配菜、米線要分開盛放。

店東說，吃一套正宗的過橋米線，是件頗有儀式感的事情。按先生後熟的順序，把牛肉、豬肉、羊肉或生魚片平鋪涮入滾燙的湯碗，以保證受熱均勻，片刻後，葷料們便變得白嫩細膩起來；再來是素料碟，通常會包括豌豆苗、嫩韭菜、菠菜、豆腐皮等，還有一些風味小菜，可以根據自己的口味選擇入碗燙涮。其間可把裝米線的碗湊近湯碗，用筷子夾起米線慢慢浸入湯中，再吸食蘸了鮮湯的米線，感受米線的滑潤軟糯，喝口熱湯品味色清味濃湯頭的醇鮮至美，更可享受不同食材加入後的層次感。

相比陣仗華麗的過橋米線，大鼓米線的罐罐米線更適合步代較迅速的都市生活。罐罐米線將一口小小的砂鍋架在爐火上，倒入熬好的大骨湯，燒至華氏450度後，再加入鮮肉末、韭菜葉、豌豆尖及各口味配料，煮沸後起鍋。上桌後，客人再將米線徐徐放入熱湯中，可以就這樣清清爽爽地直接吃，也可以加上辣油香醋，配上其他小菜，吃個酣暢淋漓。

說到小菜，在大鼓不僅可吃到地道米線，小菜也一定要嚐嚐。紅油筍片香脆可口，其中紅油是辣椒、香料炸油後，再浸泡一天後過濾而成，所以大鼓的辣油有特殊的香味；川北涼粉雖是素食，但「口感美到像肉！」；棒棒雞更是融入百年技藝，並匯集川菜精華後，自成一家的駐店特色小吃。

大鼓米線還有米線、湯底分離的特製外帶盒，方便帶外賣的客人，詳情與網上點餐服務可上網：www.dagu-usa.com。亞城的大鼓米線位於Intown Plaza，正好在美豐銀行總行的隔壁購物中心內，地址：5090 Buford Hwy NE, Ste 110-111, Doraville, GA 30340，電話：678-757-6943，周營七天每天上午11時到晚上10時。

大鼓米線飲品放在造形新穎的特製杯中，攜帶過程不會翻洒出來。
大鼓米線飲品放在造形新穎的特製杯中，攜帶過程不會翻洒出來。
創新吃法的過橋米線和罐罐米線，各有千秋，風味絕佳。
創新吃法的過橋米線和罐罐米線，各有千秋，風味絕佳。
濃濃膠原的米線，一上桌時先放入肉類涮涮即食，鮮嫩可口。
濃濃膠原的米線，一上桌時先放入肉類涮涮即食，鮮嫩可口。

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