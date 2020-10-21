華聯辦論壇 候選人接受學生提問

參加論壇的候選人: (上排左起 )州務卿民主黨候選人Elaine Marshal、共和黨候選人S.C. Sykes；(中排左起)保險委員民主黨候選人Wayne Goodwin、共和黨候選人Mike Causey ；州議員民主黨候選人(左起)Wiley Nickel、Sam Searcy。(記者王明心／攝影)

北卡 華人聯合會(CAFA)日前和北卡印僑協會(NCAIA)聯合舉辦候選人論壇，邀請兩黨的候選人對陣發表政見，也針對特定問題提出他們的看法。

印裔醫師Kamal Kolappa主持當天活動，劉廣亞介紹華聯宗旨，南北卡商會會長王晴也介紹該會理念。曾住在中國10多年的柳素英(Elyse Ribbons)說投票是公民權益，但許多美國亞裔並不參與，鼓勵大家以投票來參政。

當天參加論壇的候選人包括競選州務卿的民主黨Elaine Marshal和共和黨S.C. Sykes、競選保險委員(insurance commissioner)的民主黨Wayne Goodwin和共和黨Mike Causey，16選區州議會民主黨Wiley Nickel、17選區州議會民主黨Sam Searcy。該會曾對以上兩個選區的共和黨候選人發出邀請，但他們當天並未出席。

該次論壇由6位華裔高中生策畫、制定所有問題和議程，包括姚奕洋(Austin Yao)、張曄蕾(Grace Zhang)、沈雨佳(Yujia Shen)、徐一葦(Emily Xu)、黃荔之(Elizabeth Huang)、錢宇晴(Ally Qian)。 他們先對各候選人的背景和政見做了研究，詢問州務卿候選人北卡許多小型企業經濟在疫情 下遭到破壞，許多亞裔財務受衝擊，如何保持這些企業健康生存？如何促進北卡農村的經濟發展，因而幫助整個北卡經濟？

對保險委員候選人的問題是：北卡是美國無醫療保險 比例最高的州之一； 獲得保險機會有明顯的種族關係，譬如拉丁裔的投保率明顯低於白人，有什麼計畫來解決這種不平等現象？據估計，由於疫情造成的失業，全國幾乎減少了20%的勞動力。對許多人來說，雇主提供的保險仍是獲得醫療保健的主要途徑。作為州保險專員，想對處於危險中的北卡人說些什麼？

對州議會候選人的問題是：疫情期間，種族關係更加緊張，聯邦和州政府所給的混淆訊息無疑使情況更加惡劣，如何修補這些分裂？如何恢復人民對執法系統的信心？是否認為種族偏見阻礙了公民的平等機會？與他州相比，北卡公校教育排名一直不高，疫情又對學校重開、遠端上課或面授造成獨特挑戰，如何使北卡教育系統在品質和機會上與別州平起平坐？

華聯青少年專案管理負責人楊堃說這是兩個協會第三次聯合舉辦候選人系列論壇，希望促進亞裔社區參與了解美國選舉。此次由該會青少年團主辦，希望透過華二代參與組織策畫，提高他們對公共生活的興趣，也鍛鍊組織能力和領導能力。