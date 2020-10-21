經濟復甦速度 北卡排全美第10 喬州第7

根據貸款平台網站Lending Tree的報告發現，今年8月與1月相比，北卡消費者花費減少了8.2%，職位發布數量少了19.3%，依舊開放的小企業少了11.7%，小企業的營收 減少了13.7%，失業率則相差了2.9個百分點；然而就全美來看，北卡羅來納州 的復甦速度在各州排名第十位，喬治亞州是美東南區表現最好的，排名在第七位。

北卡羅來納州立大學的經濟學家沃登(Michael Walden)說，宏觀上來看經濟可能恢復良好，但仔細觀察，會發現這是一個非常不平衡的復甦，低收入 者掙扎最大。

Walden表示，儘管新冠病毒大流行，但該州的經濟狀況還是不錯的，原因是因為「許多先前失去的工作都回來了，另加上聯邦政府已向北卡經濟挹注入了大量資金。」

根據WRAL報導指出，北卡財政署最近公佈了該州每月銷售總額。與2019年4月相比，2020年8月的服裝銷售稅徵收額增長了64％，汽車銷售額增長了6％。甚至珠寶店的銷售額也增加了9860萬元。

Bailey高級珠寶店老闆Marcy Bailey表示，「商店出乎意料地忙碌」。該店銷售額不僅自4月以來有所上升，而且也高於病毒爆發前的2019年8月。

財政署表示，除食品類之外，該州今年8月份各種類別的營業稅，都比2019年同期來的高。

完整報告可查看：bit.ly/3jgXJgr。