南北卡工商總會 邀候選人與華人線上對談

南北卡工商總會(CCCC)舉辦線上論壇，讓候選人和華人見面。(記者王明心/攝影)

南北卡工商總會(CCCC)日前邀請北卡州長候選人佛瑞斯特(Dan Forest)、聯邦參議員候選人提勒斯(Thom Tillis)、聯邦眾議員候選人畢夏伯(Dan Bishop)、北卡參議員候選人強生(Todd Johnson)和眾議員候選人威利斯(Davis Willis)參加該會的線上論壇，與華人 選民見面。當天提勒斯抱病參加，畢夏伯在行程旅途中，佛瑞斯特剛下飛機，立刻上車連線，顯見各候選人對華人選民的重視。

會長王晴歡迎大家，感謝候選人們在百忙之中抽出時間與華人見面。他表示2020年大選不僅決定了未來幾年，也決定了下一代的成長環境。董事會主席楊華東說很高興看到亞裔社區對今年選舉給予前所未有的關注，選民的選擇直接影響美國 未來方向，請大家務必投票。他強調這是一個無黨派的論壇，只是提供機會讓選民與候選人直接對話，瞭解他們的主張。

當天論壇由該會秘書長謝思衛(Louis Ta)律師主持，帶領流程，並為選民發問。第一個上場的是曾在上海待過幾年的北卡眾議院68選區候選人威利斯，他先以「早上好」問候大家。他說他從商25年，深覺官員需要有堅實的商業背景，理解如何管理財政，因為政府的錢是從人民的口袋出來的。經營幼兒園並身為小學董事會成員的他有3個孩子，不希望他們失去應有的教育 ，因此重開學校、確保學校安全很重要，讓所有人回到工作崗位，恢復正常生活。他說北卡的公立學校畢業生有30%不具備應有的教育程度，他希望能監督教育經費，確保沒有浪費的可能。

尋求連任的35選區參議員強生和幾個朋友為了預算連夜工作，在會議室連線與大家見面。他說他在貧困家庭長大，如果不是教育，就沒有今日的他。不是每個人都上得起大學，所以需要改善社區學院。他說美國應給每個人有平等的成功致富機會，與種族、背景、宗教無關。不是每個人都開蘋果大公司，大多是經營個小店，努力維持生計，贊成商業開放，降低經營稅。

尋求連任的聯邦眾議院第9選區的眾議員畢夏伯正在旅途中，在車上和大家見面，他說他支持開放和自由競爭的價值觀、有品質的教育、宗教自由，擁護美國當初建國時對自由和每個人有平等機會追求幸福生活的理想。他指出因今年選舉方式的改變，網路安全和選票郵件問題都面對重大挑戰，他和洛麗的聯邦法官正努力解決問題。

有29年商業生涯的提勒斯競選聯邦參議員連任，雖在病中，仍精神很好的和大家對話。在活動拖車公園中長大的他，16歲前搬過6次家，讀過社區學院和3所大學，37歲成為企業合夥人。他說他是個合作夥伴和管理顧問，只談有可能的事，不高談闊論。他問什麼這麼多人移民來美國，因為這是一個注重法律與秩序的國家，只要肯努力，就有成功的機會，且收穫結果受到保障，請大家選擇正確的政策制定人，安全的重開經濟，讓社會恢復繁榮。

競選州長的現任副州長佛瑞斯特剛下飛機就和大家連線。他說華人移民來美，為的不就是言論自由、宗教自由，和努力就能成功的美國夢嗎？每個人都有不同的種族經歷，他要捍衛美國的建國精神，不辜負移民對這個國家的期望。，

對於華人關切的移民問題，威利斯說美國是個美麗的國家，人民來自世界各地，但沒有足夠的條件和資源來完全開放邊境，允許所有人進入，必須保障人民和合法移民的權益。強生說每一個國家都有邊界，都有要守的規矩。有的人遵守規矩排隊，有的人要跳過程序，直接獲得利益，這是不該有的事情。