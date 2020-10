疫期收容所客滿 中佛遊民問題惡化

中佛州遊民問題,疫期因收容所管制容量而惡化。(美聯社)

數月以來,中佛州 地區的官員警告,一旦禁驅逐令在年底到期,無家可歸遊民的浪潮就會到來。但尚未到年底,已見到第一波災民,多處遊民收容所客滿,許多是單身母親或有年幼子女的夫婦。

中佛州遊民之家聯盟(Coalition for the Homeless of Central Florida)執行長克拉爾(Allison Krall)指,該聯盟的兩處收容所,目前容納360多人,一半以上為婦女和兒童。奧蘭多救世軍執行主任Majorie Pierre表示,由於社交距離的要求,必須限制家庭的數量,現在已經滿載。他們的女性住房空間有限,對於男性遊民,有較高的靈活性調度,每晚容納約300名男女和兒童。奧蘭多聯合救援團(Orlando Union Rescue Mission)的兩個收容所可容納280人,也都已住滿。

機構擔心未來幾個月,情形會惡化。驅逐禁令將於12月31日到期。同時,現行的聯邦紓困 用於租金 援助的資金也將終止,該資金必須在12月30日之前用完,否則須繳回。

儘管收容所已滿,但政府不願增建,近年策略已轉為在社區資助住房。中佛州遊民之家聯盟2018年以來,已有3000多個家庭和個人被轉移出收容所。另一個聯盟計劃幫助支付公寓費用,隨著重新獲得經濟力而逐漸減少補貼。