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疫期收容所客滿 中佛遊民問題惡化

記者陳文迪／佛州報導
中佛州遊民問題，疫期因收容所管制容量而惡化。(美聯社)
中佛州遊民問題，疫期因收容所管制容量而惡化。(美聯社)

數月以來，中佛州地區的官員警告，一旦禁驅逐令在年底到期，無家可歸遊民的浪潮就會到來。但尚未到年底，已見到第一波災民，多處遊民收容所客滿，許多是單身母親或有年幼子女的夫婦。

中佛州遊民之家聯盟(Coalition for the Homeless of Central Florida)執行長克拉爾(Allison Krall)指，該聯盟的兩處收容所，目前容納360多人，一半以上為婦女和兒童。奧蘭多救世軍執行主任Majorie Pierre表示，由於社交距離的要求，必須限制家庭的數量，現在已經滿載。他們的女性住房空間有限，對於男性遊民，有較高的靈活性調度，每晚容納約300名男女和兒童。奧蘭多聯合救援團(Orlando Union Rescue Mission)的兩個收容所可容納280人，也都已住滿。

機構擔心未來幾個月，情形會惡化。驅逐禁令將於12月31日到期。同時，現行的聯邦紓困用於租金援助的資金也將終止，該資金必須在12月30日之前用完，否則須繳回。

儘管收容所已滿，但政府不願增建，近年策略已轉為在社區資助住房。中佛州遊民之家聯盟2018年以來，已有3000多個家庭和個人被轉移出收容所。另一個聯盟計劃幫助支付公寓費用，隨著重新獲得經濟力而逐漸減少補貼。

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