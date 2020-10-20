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小畫家們看過來 「在家的快樂時光」繪畫賽 11.11截件

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世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截件。(本報檔案照)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截件。(本報檔案照)

世界日報美國味全公司聯合主辦的2020「在家的快樂時光」繪畫比賽，將於11月11日截止收件。今年居家休閒互動增加，參賽者可透過畫筆，傳達情境與感受，展現創意，並作為寶貴回憶。

須以繪畫紙(11乘14吋)創作，主題「在家的快樂時光」。今年也接受線上投稿，詳情可參考官網：bit.ly/weichuanwj。若實體投稿，請於作品背後註明姓名、生日、電話、地址、組別，11月11日前寄至紐約世界日報活動組(141-07 20th Ave, Floor 2, Whitestone, NY 11357)。若需退回畫作，請提供郵票及回郵信封。

比賽依年齡分五組：6至7歲組(滿6歲至未滿8歲)、8至9歲組、10至11歲組、12至13歲組、14至16歲組。主辦單位除提供優勝獎金、獎狀，前三名可獲個人獎盃。每組第一名獎金200元，第二名160元，第三名120元，佳作獎60元。評選結果訂11月25日在世界日報及世界新聞網公布。

得獎作品除刊登在世界日報，也將於12月1日至12月31日在活動官網線上展覽。活動網站： bit.ly/weichuanwj， 電洽：(718)746-8889分機6309。

世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。(本報檔案照)
世界日報與美國味全公司合辦繪畫比賽，將於11月11日截稿。(本報檔案照)

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