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喬州醫保變更 州政府補助保費

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前宣布，聯邦醫療保險(Medicare)和醫療補助(Medicaid)服務中心已簽署了喬州的「1332號可負擔醫療法案豁免」(1332 Affordable Care Act waiver)，並應在近期就會批准「1115號醫療補助豁免」(1115 Medicaid waiver)。

他表示，這兩項變更可使州民獲得更好的醫療保健機會。

1115號豁免案，將於2021年7月1日生效，效期將涵蓋保戶2022年的健康保險。其中載明，申請者可透過申請Medicaid，或是雇主贊助的保險計畫得到保險，州政府將會補助其保費(premium)與共付額(copay)。

其申請資格為：年收入少於1萬2000元的喬州州民，但每月需工作、上學、接受職業培訓或志願服務至少80個小時。該計畫的第一部分將於明年7月生效，其餘部分逐步實施至2023年1月。

1332號豁免案，則將分為兩個階段：

第一階段為重新保險(reinsurance)：自2022年初開始，州政府針對高額度的理賠申請案，將會退還保險公司某個百分比的額度，坎普稱此舉是為避免民眾承擔2022年的高保費。

坎普認為，補貼保險公司將可鼓勵更多業者回籠，特別是回到農村地區。他表示，這些補貼將使亞特蘭大都會區的保費降低多達4%，而某些農村地區更會降低25%。

第二階段為喬州可即性(Georgia Access)：喬州州民將由現有的Healthcare.gov網站被導引至新的網站，並可在那裡直接向私人保險公司或是經紀人購買保險。此一網站預計2023年上線。然而該網站上的某些方案將不會接受現存疾病(pre-existing condition)者投保。

坎普表示，考慮到喬州各地市場，特別是在農村地區，若只能透過Healthcare.gov，沒有其他選擇，會導致競爭降低，價格飆升。

一些醫療保險倡導者或是民主黨人則對坎普的計畫持批評態度，稱該計畫未能保護到低收入的喬州州民。

民主黨人希望全面擴大醫療補助計畫，但坎普堅稱如此將使該州破產。

聯邦醫療保險 喬州 保費

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