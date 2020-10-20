48選區州議員辯論 歐曉瑜、瑞夫斯全方位交鋒

喬治亞州第48選區州參議員選舉候選人：民主黨的華裔麻醉科醫師歐曉瑜(Michelle Au，右上)日前與對手、共和黨的瑞夫斯(Matt Reeves，中上)進行辯論。(銀幕截圖)

喬治亞州第48選區州參議員選舉候選人：民主黨的華裔麻醉科醫師歐曉瑜(Michelle Au)日前與對手、共和黨的瑞夫斯(Matt Reeves)進行辯論，由瓊斯溪(Johns Creek)高中生主持、提問。歐曉瑜表示，自己自小移民來美追尋夢想，築夢當然要投資。她的政見就是積極投資家園，透過醫療讓社會健康，安全的重啟經濟，讓人人都有機會努力耕耘而後歡欣收穫。瑞夫斯則說，現在有太多政黨政治，自己是財政保守派，重視常識與共識。目前州議會與共和黨35票多，對手21票少，選他贏面大。

針對薪資保障法案(Paycheck Protection Program, PPP)屆滿失效，可口可樂與達美航空等都大規模裁員，瑞夫斯說他要幫助中小企業轉向，令其保持健康，重建經濟安全，並保持教育 安全，他希望政策不要極左，政府不要龐大，如果華府政黨爭吵不停，喬州 也許需要州版本的小型薪資保障法案，他會努力支持旅館業業與小企業，遞延租稅與執照費用。歐曉瑜說紓困中小企業、醫療預算、與教育均來自例如菸稅捐。自己也是小企業主，受惠於PPP以及CARES Act法案。然喬州法規不全、鑽漏洞導致州府損失數百萬，可透過修法減輕小企業稅賦。

而喬州的基礎教育(K-12)表現不彰，全美表現排名31，高等教育排名25，歐說她6年前為了良好的公辦教育搬來約翰溪市，教育方能奠定優良的國民素質。她說辦學需要資源，但州議會6月會期結束，竟砍10億教育預算。她支持全額撥款予公辦教育，杜絕教育經費流失，提升教師薪資待遇福利挽留人才，確保安全的工作環境。她並表示已得到喬州教育協會，以及谷內郡教育協會雙雙背書。

瑞夫斯則說，支持獎學金維持現狀，另也支持喬州大學提早錄取名額90%須給本州學生。

針對願景獎學金(HOPE scholarship)，是否應獨重績效(merit based)，或者兼顧清寒(needs based)？瑞夫斯問錢在哪裡？菸稅收錢不夠，若不希望獎學金破產，則不能兼顧清寒，因為兼顧會沖淡並稀釋，最後導致沒有錢獎勵不清寒的學生。他說清寒家庭需要紓困，可以申請其他清寒獎學金就讀大學或2年技職學校(technical school)。歐曉瑜說獎學金需要的錢就應從杜絕稅法漏洞，救回流失稅金，提高菸稅捐，就能提供教育機會，增加就業與職涯發展。公義社會的職責是立足點的平等。她並表示HOPE獎學金獎勵表現優異不應該排斥家境清寒，因為疫情在家遠距教學，反而凸顯世襲貧富差距，因為在家上學需要網速夠快，電腦數量充足，然而事實上弱勢家庭沒有電腦、網速慢或沒網路，學童無法上網學習，嚴重打擊受教權。

學生詢問歐曉瑜支持幫助中小企業茁壯的具體作法與相應法案是甚麼？歐說：除了菸稅增加收入，還有其他特權團體走巧門、鑽法律漏洞，不應縱容。另也要簡化稅法，跟上時代，不應獎勵鑽漏洞。再者要開源、善用聯邦援助。

歐曉瑜的優先政見是擴展聯邦醫療補助。她說首先聯邦政府已經備妥90%財政自足，如果不擴展等於浪費喬州公民已繳的聯邦稅，州政府要100%自掏腰包；其次要擴展聯邦醫保，州政府就能節省州醫保更貴的其他措施；此舉同時節流，能省喬州30億歲出，降低民營保險費，公辦醫療成本，如此能舒緩喬州其他方面支出。另外也能增加州政府收入，因為外來資金注入喬州經濟能創造工作就業和增加所得，帶動民生消費復甦經濟。事實上，州長坎普(Brian Kemp)放棄反而導致耗損州政府更多費用，錯失寶貴的經濟成長。

瑞夫斯說他希望25萬缺乏健保的喬州民眾能夠向醫療保險 經紀人買保險。歐曉瑜回應健保產品良莠不齊，坎普刪除保護消費者法規，允許販賣無良保險產品，不給付必要的醫療服務。而且健保改革法案保護病人避免不法剝削，如果法案不存，對病人不利。

當有官方認證的COVID-19疫苗，是否應法定施打疫苗？瑞夫斯說他的立場與美國疫苗接種諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP)相同，他服從醫生指示。歐曉瑜則說疫苗核准有三階段，第一階段抽樣少部分人衡量安全與劑量、第二階段的樣本較大研究功能、目前實驗在第三階段，確認疫苗保護病人的信度與效度。首先資訊需要透明，當前政黨惡鬥干預科學、醫療、公衛，百姓需要資訊而政策仰賴百姓買帳，她相信聯邦疾病管制中心(CDC)。

針對近來刪除警察預算的爭議，歐曉瑜表示，不贊成刪除預算，選項不是非黑即白，應有中道。但瑞夫斯說歐轉發推特，說警察濫用暴力猖獗。他說對手想要移除警察預算。歐曉瑜反駁說她贊成加碼投資警察，譬如隨身攝錄機，降低衝突專業訓練，教育矯正隱性偏見。但社會也應正視目前把警察當成萬能保母，但警察不是萬能，譬如醫院並非只有開刀，除了開刀也有他法。

瑞夫斯問歐曉瑜、疫情期間民主黨21位州參議員反對減薪是錯的嗎？歐曉瑜回答，州參議員年薪大約1萬7000元，提案減薪是政治作秀，因為無法抵銷預算虧損，無濟於事。正因為議員薪水微薄，只有家財萬貫的人才能不在乎薪水。但難道成為議員的先決條件，是必須家財萬貫不在乎薪水才能問政？應該擴大參與，讓沒有含著金湯匙出生的年輕人參與，需要薪水就是需要尊重付出與專業。疫情導致蕭條，但砍價無法擺脫蕭條。倘若真要開源節流，就認真不要作秀，喊沒錢就馬上犧牲教育與醫療，卻無視鑽稅法漏洞。

歐曉瑜問瑞夫斯，聯邦憲法保障女性自主選擇權，但喬州心跳法案HB 41限制婦女的醫療抉擇，你的立場是甚麼？

瑞夫斯贊成領養和寄養不要墮胎，要同情婦女給予避孕和產前醫護，反對稅金支付墮胎。歐曉瑜表示困惑，婦產科就是醫療，怎能一邊限制醫療選項，又稱支持醫療？歐表示身為醫生，不能夠強加自己的信念予病人，醫生角色不是訓誡病人如何做抉擇。醫生尚且不能，政府豈能強加信念於病人醫療抉擇？且喬州明知美國最高法院釋憲案Roe v. Wade卻置之不理，議會仍通過心跳法案，個人思想信仰不應干涉立法。

於喬州行醫超過10年，並擁有公衛碩士的歐曉瑜表示，醫生能做的都是事後為病人治療、開藥，無法事前阻斷病因。社會因素決定健康(social determinants of health)，如缺乏醫療保險、受教機會不公、族裔歧視導致經濟地位不平等，她競選便是要改善這些病因。若她當選，將是喬州選出的第一位亞裔女性。

瑞夫斯則說，現在太多政黨政治，他具不一樣的領導風格。華府失敗，他會成功給大家有品質且能負擔的醫療。他並將最近與副州長及參議院領袖碰面時，副州長簽名四顆棒球贈予主持高中生。