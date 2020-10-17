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國際首例！青島冷藏食品包裝檢測出新冠活病毒

紐時：川普是二戰以來民主最大威脅 用選票讓他下台

佛州確診逼近75萬 大型活動持續 專家憂疫情惡化

記者陳文迪／佛州報導
專家憂川普造勢等大型聚會將助長疫情。(美聯社)
專家憂川普造勢等大型聚會將助長疫情。(美聯社)

佛州16日新增3449例新冠病例，總數逼近75萬，死亡增94人，佛州居民死亡達1萬5830人，非居民200人。由於全州近日多處都有大型的活動和集會，醫療及公衛專家擔心人潮聚集可能惡化疫情。

川普總統的造勢會在奧卡拉(Ocala)舉行造勢活動，吸引逾萬民眾；在戴通納海灘(Daytona Beach)，摩托車節(Biketoberfest)正進行中，預計會吸引數萬人潮。本周末，太空愛好者和新手也將擠滿太空海岸，觀看SpaceX發射第14輪Starlink衛星。

布瓦洛郡(Brevard)宣布，Eau Gallie高中檢測出新冠確診者，經與郡衛生局及學區總監討論，決定於16日關閉校園到10月25日(周日)，26日恢復開放，所有學生的實體課程均轉為在線學習。

包括與棕櫚灣(Palm Bay)進行的足球比賽以及所有其他活動，均被取消，直到校園重新開放；10月19日(周一)至23日(周五)將不提供校車服務。在關閉期間，學區仍將為學生連續提供食物，每日包括一頓早餐和一頓午餐的餐包可於停車場領取。

衛生局將為該校學生或工作人員提供免費的檢測，時間在周一至周三的下午1時至4時30分，無需預約，但需要提供學校證件。

關閉期間將對校舍進行深度清潔和消毒。衛生局已通知曾與確認為陽性病例密切接觸的所有師生家庭，隔離14天。校方亦要求學生家庭和教職員工繼續每日測量體溫，並監測健康狀況。

佛州衛生廳16日報告，新冠病毒新增3449例確診，疫情數據：https://experience.arcgis.com/experience/96dd742462124fa0b38ddedb9b25e429。

佛州衛生廳16日發布的全州新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據截圖)
佛州衛生廳16日發布的全州新冠疫情數據。(佛州衛生廳數據截圖)

佛州 檢測 太空

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