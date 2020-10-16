喬州州長承諾 撥15億抗疫救助金 支付失業福利

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)周三表示，將承諾提供最多15億元的聯邦流行病救助資金，用於支付失業救濟金。

坎普期望能在不需削減州福利 ，提高失業稅或花費數年時間再償還聯邦貸款 的情況下繼續支付福利。2007年之後的經濟大衰退時期(The Great Recession)，當時喬州 不得不借入約10億元才能繼續給付失業者福利。

此一宣布是在COVID-19疫情造成停工，導致數百萬人失業，並使喬州失業率飆升後的半年。雖然就業狀況已慢慢改善，成千上萬的州民仍然失業，公司繼續宣布裁員和休假，蹣跚地想要重新站穩腳步。

坎普說：「此舉將為喬州的雇主節省數百萬州和聯邦失業稅，防止大量裁員，並為州節省數百萬元的利息支出。」

州官員估計，這筆錢若用於還清失業基金的貸款，將為該州雇主平均每年為每名員工節省350元。

但如果將15億元全部用罄，它將吞噬該州從聯邦「CARES法案」中所得剩餘的大部分資金。在疫情流行的前幾個月，該州花費了超過10億元，主要用於提供醫療保健和購買醫療設備。

坎普還宣布從聯邦基金中再撥出4億元，用於補助金，喬州國民兵開支，持續增加的醫院人員和其他流行病的費用。

根據亞特蘭大憲報(AJC)報導，這可能使失業基金易受到深刻而長期的危機影響，就像在大衰退期間一樣。

當年大衰退過後，由於福利支出超過了雇主支付的失業稅收入，該州不得不向聯邦政府借款以支付福利。一直到2014年左右，才還清了此貸款。

喬州官員為這一行動辯護，理由是為了健康的就業市場且改善商業環境。

勞工署署長巴特勒(Mark Butler)表示：如果不進行資金轉移，喬州則不得不將雇主的失業稅率提高300％至400％。

他表示，聯邦資金的重新分配將使全州更多的雇主能夠專注於業務的增長，而不必承受失業稅上升的額外壓力。