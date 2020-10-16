助抗疫 華企胡蘭玉捐贈UAB 2500台自動給皂機

阿拉巴馬州伯明罕華裔企業主胡蘭玉(左)，日前捐贈2500台自動給皂機給UAB。(胡蘭玉提供)

阿拉巴馬州 大學伯明罕分校(University of Alabama at Birmingham，UAB)日前收到一批價值超過60萬元的2500台自動給皂機(hand sanitizer dispensers)。這批物資是由當地的華裔企業主胡蘭玉(Sarah Beisher)所捐贈。

胡蘭玉所捐贈的自動給皂機。(胡蘭玉提供)

經營Penny Pincher Promotions公司，由中國進口貨品至美販售的胡蘭玉表示，在疫情 剛爆發的時候，美各處抗疫物資均匱乏短缺。而她從事國際貿易五年多，在疫情爆發之前，公司就已經開始為一個腎科透析醫院進口口罩。所以當時該公司的防疫物資庫存，在伯明罕，甚或阿拉巴馬州應該是最充分的。疫情爆發期間，她們捐贈了口罩給當地非營利組織Girls Inc.，以及貧困社群 的Black Belt community foundation等。

胡蘭玉一共捐贈了2500台，總值超過60萬元的自動給皂機給UAB。(胡蘭玉提供)

而現在，PPE物資各醫院已經十分充足，但是UAB的自動給皂機仍然匱乏。 胡蘭玉表示，UAB是當地最大的醫院及學府，有很多華人在這裡工作及求學。也有很多醫者堅守在第一線，為病患提供醫療服務。她的兩個孩子有什麼緊急狀況，也是送去UAB的兒童醫院，所以對於UAB，她一直都有一顆感恩的心。

送達UAB的自動給皂機。(胡蘭玉提供)

她說，今年由於疫情的關係，公司業績成長迅速，倉庫也有充足的存貨，因此她更願意去貢獻自己的一份力，把物資捐獻給更需要的醫院及學校。「贈人玫瑰，手有餘香。」