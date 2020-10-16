我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

助抗疫 華企胡蘭玉捐贈UAB 2500台自動給皂機

記者林昱瑄／綜合報導
阿拉巴馬州伯明罕華裔企業主胡蘭玉(左)，日前捐贈2500台自動給皂機給UAB。(胡蘭玉提供)
阿拉巴馬州伯明罕華裔企業主胡蘭玉(左)，日前捐贈2500台自動給皂機給UAB。(胡蘭玉提供)

阿拉巴馬州大學伯明罕分校(University of Alabama at Birmingham，UAB)日前收到一批價值超過60萬元的2500台自動給皂機(hand sanitizer dispensers)。這批物資是由當地的華裔企業主胡蘭玉(Sarah Beisher)所捐贈。

胡蘭玉所捐贈的自動給皂機。(胡蘭玉提供)
胡蘭玉所捐贈的自動給皂機。(胡蘭玉提供)

經營Penny Pincher Promotions公司，由中國進口貨品至美販售的胡蘭玉表示，在疫情剛爆發的時候，美各處抗疫物資均匱乏短缺。而她從事國際貿易五年多，在疫情爆發之前，公司就已經開始為一個腎科透析醫院進口口罩。所以當時該公司的防疫物資庫存，在伯明罕，甚或阿拉巴馬州應該是最充分的。疫情爆發期間，她們捐贈了口罩給當地非營利組織Girls Inc.，以及貧困社群的Black Belt community foundation等。

胡蘭玉一共捐贈了2500台，總值超過60萬元的自動給皂機給UAB。(胡蘭玉提供)
胡蘭玉一共捐贈了2500台，總值超過60萬元的自動給皂機給UAB。(胡蘭玉提供)

而現在，PPE物資各醫院已經十分充足，但是UAB的自動給皂機仍然匱乏。 胡蘭玉表示，UAB是當地最大的醫院及學府，有很多華人在這裡工作及求學。也有很多醫者堅守在第一線，為病患提供醫療服務。她的兩個孩子有什麼緊急狀況，也是送去UAB的兒童醫院，所以對於UAB，她一直都有一顆感恩的心。

送達UAB的自動給皂機。(胡蘭玉提供)
送達UAB的自動給皂機。(胡蘭玉提供)

她說，今年由於疫情的關係，公司業績成長迅速，倉庫也有充足的存貨，因此她更願意去貢獻自己的一份力，把物資捐獻給更需要的醫院及學校。「贈人玫瑰，手有餘香。」

疫情 阿拉巴馬州 社群

上一則

周末變天 新英格蘭山區可能降雪

下一則

大華府中校聯誼會光輝十月常識問答賽 42人挑戰

延伸閱讀

囤積口罩哄抬價格 賺十倍利潤被起訴

囤積口罩哄抬價格 賺十倍利潤被起訴
挺白登 議員轟川普抗疫失敗、種族歧視

挺白登 議員轟川普抗疫失敗、種族歧視
抗疫劇「在一起」向醫護致敬

抗疫劇「在一起」向醫護致敬
口罩、面罩、防護服…牙醫復工 五層防護上陣

口罩、面罩、防護服…牙醫復工 五層防護上陣
美口罩需求減 面臨價格懸崖

美口罩需求減 面臨價格懸崖
比爾蓋茲轟美國抗疫不力：既不尊重科學家、又不戴口罩

比爾蓋茲轟美國抗疫不力：既不尊重科學家、又不戴口罩

熱門新聞

歲末將近，家族聚餐機會增加，CDC提醒留意防疫，以免感染新冠病毒。(pexels)

家族團圓變染疫溫床 同吃同住 13歲女孩感染11名親友

2020-10-13 12:49
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

猛催核心選票 川普愛州造勢 ：白登贏了等於中國贏了

2020-10-14 21:10
被控隱瞞和中國「千人計畫」關係的哈佛大學前化學及生物化學系主任利爾波，控告學校未履行合約義務。圖為他今年1月在麻州出庭。(路透)

哈佛教授涉拿錢加入「千人計畫」 遭起訴反告校方背棄

2020-10-10 19:24
圖：pixabay

全美最宜居城市 華府跌至30名

2020-10-14 03:09
據分析，佛州人情緒和身體健康排名全美第12。(美聯社)

高失業率、高離婚率…全美快樂排名 佛州僅排27

2020-10-10 03:15
麻州勒星頓鎮華人夫婦涉嫌竊取商業機密被聯邦檢察官起訴。(記者唐嘉麗／攝影)

被控竊取商業機密 麻州華人夫婦遭聯邦檢察官起訴

2020-10-09 15:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺