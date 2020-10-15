南佛2郡返校 屢傳師生染疫

南佛州兩郡上周返校，校園屢傳染疫。(美聯社)

邁阿密戴德郡(Miami-Dade)、鮑爾 郡(Broward)上周學生重返校園實體教學，多所學校傳出教職員及學生染疫，關閉學校消毒，暫改回線上授課。

邁戴郡上周五重開學校，14萬2000名學生返校，為學區學生總數的55%。 海洋科學磁石學校MAST Academy兩名學生檢測 陽性，該學區至少還有威廉理門小學(William H. Lehman Elementary)、查爾斯威契小學(Chales D. Wyche Elementary)等校傳出六例，13日再有11名學生及一教職員染疫。

鮑爾郡學校官員說，威徹斯特(Westchester)珊瑚公園小學(Coral Park Elementary)的一名員工和三名學生測試呈陽性，學校14日關閉預計15日重新開放。

截至周一，鮑爾郡公校有逾45名工作人員和一名學生檢測陽性。上周五該郡學生超過26萬人返校，約占學生總數20％至25％。本周測試為陽性的學生就讀於Pembroke Pines的教堂步道小學(Chapel Trail Elementary School)，學校的一名員工也感染。其他分佈在Miramar的Annabel C. Perry K-8到Wilton Manors小學等37所學校。14日止，學校員工染疫人數最多的是Nova Dwight D. Eisenhower Elementary，有三個病例。

棕櫚灘郡(Palm Beach County)公校自9月中旬以來，已報告33名教職員及31名學生確診，但尚未有任何學校暫時關閉。14日中佛州 阿瓦隆小學(Avalon Elementary school)發生新例，隔離38名學生和教職工。

佛州衛生廳14日報告，新增2883例確診，總數逾74萬1632例；死亡增66人，佛州居民死亡數達1萬5595人，非居民死亡193人，新病例257人就醫，全州2161人就醫中，累計就醫總數4萬6482人。單日確診率5.42%，共逾560萬人檢測。