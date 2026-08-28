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大華府海外青年文化大使新生培訓 圓滿落幕

記者王志榮／華府報導
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僑青專題講座聚焦臺裔美國人的身分認同、文化傳承及職涯發展主體交流分享。(主辦方提...
僑青專題講座聚焦臺裔美國人的身分認同、文化傳承及職涯發展主體交流分享。(主辦方提供)

華府地區「2026年海外青年文化大使(FASCA)新生培訓」日前在華府華僑文教服務中心圓滿落幕，共有37位學員參訓。課程涵蓋團體動力、專案領導、團隊凝聚、舞蹈及文化體驗等，由諮詢導師侯立宸及Senior FASCA團隊籌辦。

華府文教中心主任黃正杰表示，FASCA 以「服務、文化、領導、傳承」為核心，期許學員培育領導力與服務熱忱，成為台美文化橋樑。今年文化培訓以「台灣美食辦桌」為主軸，學員透過闖關與發揮創意設計辦桌菜單。

講座則邀請Senior FASCA楊敬忱及台美菁英協會華府分會(TAP-DC)會長 Andrew Chen 等5位台裔青年分享身分認同與職涯經驗。此外，課程安排學員以台灣節慶與夜市為題進行專案企劃，並透過廟會情境與「大使之舞」深化對傳統及現代文化的認識。

多位僑務委員參加活動。(主辦方提供)
多位僑務委員參加活動。(主辦方提供)

結業典禮邀請僑務委員白越珠、劉耀聰、曾俊明、簡明子及家長等約百人出席。學員演出「大使之舞」與「Team Taiwan」應援舞，展示辦桌創意成果。黃正杰與僑務委員共同頒發結業證書，勉勵學員持續運用所學進行社區服務與文化推廣，展現海外青年的行動力。

華府地區2026年海外青年文化大使新生培訓團體照。(主辦方提供)
華府地區2026年海外青年文化大使新生培訓團體照。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 此次「2026年海外青年文化大使(FASCA)新生培訓」在華府華僑文教服務中心舉行，共有37位學員參訓，並在課程與結業典禮中展現學習成果。

  • 課程涵蓋團體動力、專案領導、團隊凝聚、舞蹈及文化體驗，並以「台灣美食辦桌」為主軸，讓學員透過闖關、設計菜單與情境活動理解台灣文化。

  • 結業典禮邀請多位僑務委員與家長出席，學員演出「大使之舞」及「Team Taiwan」應援舞，並獲頒結業證書，期許未來持續投入社區服務與文化推廣。

華府

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