維州大車禍涉案司機董靖生交保 律師要求庭審延期

維州5死44傷大車禍涉案司機董靖生。(拉帕漢諾克地區監獄)

今年5月29日發生在維吉尼亞州斯塔福德郡(Stafford County)95號州際公路(I-95)的致命連環車禍，造成5人死亡、數十人受傷。涉案巴士司機、48歲紐約史泰登島 (Staten Island)居民董靖生(Jing Sheng Dong，音譯)，面臨5項非自願過失殺人罪(involuntary manslaughter)及1項危險駕駛罪。原定10月6日開庭審判，但辯方律師表示，將要求法院延期。不過，檢方以對此表達反對。

根據最新提交的法庭文件，董靖生的辯護律師華許 (Thomas Walsh)預計在9月2日向斯塔福德郡巡迴法院法官克拉克(Charles Clark)提出延期申請，要求重新安排審判日期。董靖生目前獲准交保。法庭文件顯示，他近期已在北維吉尼亞州簽下一年租約，以符合保釋條件之一。

辯方表示，檢方預計傳喚多達70名證人，而辯方聘請的一名外州事故重建專家仍需要更多時間檢視案件證據，因此希望獲得更多準備時間。辯方並援引過往上訴法院判例，指出被告有獲得公平審判及提出有利證據的憲法權利。

檢察官則反對延期。斯塔福德郡首席檢察官歐森(Eric Olsen)在文件中表示，檢方已準備按照原訂時程進行審判。他指出，若延期，考量律師與法官的時間安排，案件可能一路拖到2027年春季、夏季甚至秋季。

檢方同時表示，延期將對死者家屬及目擊者造成額外情緒負擔。事故造成巴士上幾乎所有26名乘客受傷，多名目擊者也因事故現場及後續情況受到創傷。檢方認為，許多受害者及目擊者已為10月出庭、重新回憶事故經過做好心理準備，延期將進一步影響他們的情緒健康。

這起事故發生於5月29日，地點位於Quantico附近、I-95公路146英里標誌附近的施工區。美國國家運輸安全委員會（NTSB）初步調查顯示，董景生駕駛的巴士當時以較高速度行駛，接近施工區時未能及時減速。

事故造成5人死亡，包括麻州Worcester居民Priscilla Mafalda，以及來自麻州的一家四口Dmitri Doncev、Ecaterina Doncev和兩名年幼子女Emily、Mark。

法官將於9月2日的動議聽證會上聽取雙方對是否延期的辯論，屆時將決定原定10月6日的審判是否如期進行。