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台北捷運董事長趙紹廉 率團訪華府

記者王志榮／馬州報導
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訪問團與馬里蘭州漢宮大酒樓與當地僑社代表座談。(記者王志榮／攝影)
訪問團與馬里蘭州漢宮大酒樓與當地僑社代表座談。(記者王志榮／攝影)

為響應台北市政府推動「智慧城市」與「永續交通」，台北捷運公司董事長趙紹廉近日代表台北市長蔣萬安率團訪美，前往紐約、華府進行城市交流、實地考察及產業參訪，盼深化台北與美國城市大眾運輸及軌道產業的合作。

訪美團成員包括北捷副總經理楊秦恆、經營企畫處處長胡正倫。訪美團在國民黨中評委陳惠青安排下，20日晚間於馬里蘭州漢宮大酒樓與當地僑社代表座談，分享台北捷運30年來的發展歷程、營運經驗及國際化成果。

趙紹廉表示，蔣萬安高度重視台北的國際城市外交及大眾運輸智慧化、永續轉型。此次訪美除汲取國際城市經驗，也希望將台北捷運累積的專業帶上國際舞台，並與華府交通主管機關及產業夥伴交流，尋求長期合作。

楊秦恆則聚焦智慧營運與商業發展，考察號誌系統升級、AI預測性維修、大數據人流管理、自動化設備及新世代車輛等技術，並介紹北捷未來發展規劃。

胡正倫分享台北捷運獨特的乘車文化，包括排隊候車、車廂禁飲食、降低音量及維持環境整潔等，這些日常規範已成為台北捷運維持秩序的重要特色。

北捷表示，面對「Metro 4.0」新時代，將持續推動智慧化營運、系統升級及多元商業發展，強化財務、人才與營運永續，並秉持「安全第一、服務至上」理念，將國際交流成果轉化為具體服務提升。

主持人華府台聯會長金義之(左三)與趙紹廉董事長(左四) ，國民黨中評委陳惠青(右...
主持人華府台聯會長金義之(左三)與趙紹廉董事長(左四) ，國民黨中評委陳惠青(右四)等人代表交換禮物。(記者王志榮／攝影)

精華 FAQ

  • 此次訪美是為配合台北市推動智慧城市與永續交通，前往紐約、華府進行城市交流、實地考察與產業參訪，並尋求與美方交通機關及軌道產業的長期合作。

  • 楊秦恆重點考察號誌系統升級、AI預測性維修、大數據人流管理、自動化設備及新世代車輛等項目，藉此了解國際軌道系統的智慧營運趨勢，並作為北捷未來發展參考。

  • 北捷除了分享30年營運歷程，也介紹排隊候車、車廂禁飲食、降低音量與維持整潔等乘車文化，強調以安全第一、服務至上的理念推動智慧化與永續轉型。

華府 蔣萬安

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