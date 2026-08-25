華府公校開學 學科進步 缺課率卻達38%

華府公立學校(DCPS)24日迎來新學年，超過5.1萬名學生返回校園。(DCPS官方臉書)

華府公立學校 (DCPS)24日新學年開學，超過5.1萬名學生返回校園。最新州級學業評估顯示，DC學生整體學業表現持續改善，但學習達標率偏低及缺課問題仍是學區面臨的主要挑戰。

根據華府教育局 (OSSE)公布的2026年評估結果，DCPS學生英文語文(ELA)達到年級熟練程度的比例，較去年提高2個百分點至39.6%；數學熟練率則增加2.1個百分點至28.5%。OSSE表示，華府學生的學科熟練率已連續四年上升。

若將「接近、達到或超越年級程度」的學生納入計算，ELA比例達60.3%，數學則為50.7%，但仍代表多數學生尚未達到正式的熟練標準。

OSSE教育主管米歇爾(Antoinette S. Mitchell)表示，最終目標是讓所有學生都能達到年級學習水平，確保每名學生都能接受具挑戰性的教育，並為高中畢業後的發展做好準備。

出勤問題同樣受到關注。DCPS最新完成的2024-25學年年度出勤報告顯示，學生曠課率由前一年的33.4%升至35%；長期缺課率也從36.9%增加至38.2%。

DCPS目前透過高強度課業輔導改善學業表現及學生參與度。OSSE分析發現，接受至少20小時高強度輔導的學生，評估成績變化較為正面。不過，報告也提到，這屬於相關性分析，並不能直接證明輔導造成成績提升。

新學年也是DCPS的評量改革過渡期，華府將逐步採用新版DC CAPE Next測驗，改為電腦自適應模式，讓教師取得更多學生學習進度資訊。

與此同時，維吉尼亞州費爾法克斯郡公立學校(FCPS)也在24日迎接2026-27學年，預計約有18萬名學生返校。

新學年FCPS將擴大小學機器人課程，並讓所有小學學生都有機會修讀Algebra 1；此外，每所小學首次都將提供課外音樂活動。

手機管理也全面收緊。FCPS實施「從上課鐘聲到放學鐘聲全面禁用手機」政策，學生在校期間不得使用手機。學區同時強化科技設備管理，學前班及幼兒園將取消設備使用，並暫停學生使用學區提供的生成式人工智慧工具。

校車系統也進行更新，搭乘校車的學生將獲發新的身分識別卡，上下車時可感應刷卡。此外，FCPS本學年也加強校際體育賽事安全措施，足球比賽將實施武器檢查及統一袋款政策，以提升大型校園活動的安全性。