華府公校開學 學科進步 缺課率卻達38%
華府公立學校(DCPS)24日新學年開學，超過5.1萬名學生返回校園。最新州級學業評估顯示，DC學生整體學業表現持續改善，但學習達標率偏低及缺課問題仍是學區面臨的主要挑戰。
根據華府教育局(OSSE)公布的2026年評估結果，DCPS學生英文語文(ELA)達到年級熟練程度的比例，較去年提高2個百分點至39.6%；數學熟練率則增加2.1個百分點至28.5%。OSSE表示，華府學生的學科熟練率已連續四年上升。
若將「接近、達到或超越年級程度」的學生納入計算，ELA比例達60.3%，數學則為50.7%，但仍代表多數學生尚未達到正式的熟練標準。
OSSE教育主管米歇爾(Antoinette S. Mitchell)表示，最終目標是讓所有學生都能達到年級學習水平，確保每名學生都能接受具挑戰性的教育，並為高中畢業後的發展做好準備。
出勤問題同樣受到關注。DCPS最新完成的2024-25學年年度出勤報告顯示，學生曠課率由前一年的33.4%升至35%；長期缺課率也從36.9%增加至38.2%。
DCPS目前透過高強度課業輔導改善學業表現及學生參與度。OSSE分析發現，接受至少20小時高強度輔導的學生，評估成績變化較為正面。不過，報告也提到，這屬於相關性分析，並不能直接證明輔導造成成績提升。
新學年也是DCPS的評量改革過渡期，華府將逐步採用新版DC CAPE Next測驗，改為電腦自適應模式，讓教師取得更多學生學習進度資訊。
與此同時，維吉尼亞州費爾法克斯郡公立學校(FCPS)也在24日迎接2026-27學年，預計約有18萬名學生返校。
新學年FCPS將擴大小學機器人課程，並讓所有小學學生都有機會修讀Algebra 1；此外，每所小學首次都將提供課外音樂活動。
手機管理也全面收緊。FCPS實施「從上課鐘聲到放學鐘聲全面禁用手機」政策，學生在校期間不得使用手機。學區同時強化科技設備管理，學前班及幼兒園將取消設備使用，並暫停學生使用學區提供的生成式人工智慧工具。
校車系統也進行更新，搭乘校車的學生將獲發新的身分識別卡，上下車時可感應刷卡。此外，FCPS本學年也加強校際體育賽事安全措施，足球比賽將實施武器檢查及統一袋款政策，以提升大型校園活動的安全性。
最新州級評估顯示，DCPS學生英文語文熟練率升至39.6%，數學熟練率升至28.5%，兩項都比去年進步，且已連續4年上升，但整體仍未達理想水準。 2024-25學年出勤報告顯示，學生曠課率升至35%，長期缺課率更增至38.2%。這代表將近4成學生長期缺課，已成為影響學習成效的主要挑戰之一。 FCPS新學年擴大小學機器人課程，並讓所有小學生都有機會修讀Algebra 1，同時全面禁用手機、暫停生成式AI工具，並強化校車刷卡與足球賽安檢。
精華 FAQ
最新州級評估顯示，DCPS學生英文語文熟練率升至39.6%，數學熟練率升至28.5%，兩項都比去年進步，且已連續4年上升，但整體仍未達理想水準。
2024-25學年出勤報告顯示，學生曠課率升至35%，長期缺課率更增至38.2%。這代表將近4成學生長期缺課，已成為影響學習成效的主要挑戰之一。
FCPS新學年擴大小學機器人課程，並讓所有小學生都有機會修讀Algebra 1，同時全面禁用手機、暫停生成式AI工具，並強化校車刷卡與足球賽安檢。
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