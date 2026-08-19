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780萬元鴉片和解金改付白卡支出 華府挨批

特派員黃惠玲／綜合報導
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華府正準備調整部分醫療補助(Medicaid)計畫的經費來源。根據文件指出，華府明年起將不再完全依賴一般基金，而計畫動用鴉片危機和解金，支付低收入居民醫療保險及成癮治療等既有支出。

根據「KFF健康新聞」(KFF Health News)取得並檢視的預算文件，華府計畫撥出約780萬元鴉片和解金，用於支付目前已由特區一般預算支應的醫療補助及成癮治療計畫。

不過，超過80名個人及30個組織組成的聯盟已提出反對，指華府政府此舉是在利用鴉片和解金填補原有預算缺口，而非增加成癮治療、預防過量用藥及康復服務。

這封聯名信寄給華府行為健康局(Department of Behavioral Health, DBH)局長巴宗(Barbara Bazron)、華府議會衛生委員會主席亨德森(Christina Henderson)及華府檢察長沙沃爾(Brian Schwalb)。其中行為健康局主管的範圍，包括心理健康服務、精神疾病治療、藥物及成癮治療、預防藥物過量，以及復元及社區成癮服務。

相關款項源自美國政府與製藥公司、藥品經銷商及其他被指助長全國鴉片危機的企業達成的數十億元和解協議。未來20年，全美各州及地方政府預計將獲得超過500億元，其中華府預計可取得逾1億元。

這筆和解金原本旨在協助地方政府因應成癮危機，擴大過量用藥預防、治療及康復服務。

「重建衛生與公義(Reframe Health and Justice)」組織的合作夥伴、長期倡議社區成癮服務的阿德蘇伊(Queen Adesuyi)表示，社區希望確保華府行為健康局受到監督，不要挪用原本應用於過量用藥預防的數百萬元。

她指出，外界最擔心的是所謂「替代性支出」(supplantation)，即政府以和解金取代原本應由一般預算支付的經費，而不是利用新增資金擴大服務。

華府行為健康局則表示，將遵守所有規範鴉片和解金使用方式的相關要求。

阿德蘇伊說，倡議團體將持續關注資金用途，避免和解金被用來維持既有支出，而未能真正增加成癮治療及過量用藥預防資源。

精華 FAQ

  • 根據預算文件，華府明年起擬動用約780萬元鴉片和解金，來支付原本由一般基金負擔的醫療補助與成癮治療等支出。

  • 聯盟認為華府是在以和解金填補既有預算缺口，屬於替代性支出，而非將新增資金真正投入成癮治療、過量預防與康復服務。

  • 和解金來自藥廠與經銷商等企業的巨額和解案，目的是協助地方擴大防治與治療服務；華府未來20年預計可取得逾1億元。

華府 低收入 醫療保險

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