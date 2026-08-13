我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

馬州今夏高溫季已釀50死創歷史新高 州衛生廳示警

特派員黃惠玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬里蘭州2026年5月高溫季開始以來，熱傷害死亡人數已達50人。(AI生成圖)
馬里蘭州2026年5月高溫季開始以來，熱傷害死亡人數已達50人。(AI生成圖)

馬里蘭州2026年高溫季迄今已造成至少50人死亡，超越2012年創下的46死，卸下有紀錄以來最高死亡人數。馬里蘭州衛生廳最新數據顯示，自今年5月高溫季開始以來，熱傷害死亡人數已達50人。

根據州衛生廳更新的天氣相關疾病數據儀表板，7月是死亡人數激增的月份，單月就有43人因高溫相關疾病死亡。由於2026年高溫季將持續至9月，未來數周死亡人數仍可能進一步攀升。

馬里蘭州衛生廳廳長塞沙馬尼(Meena Seshamani)及衛生廳呼籲州民，在夏季剩餘期間持續關心容易受到高溫影響的鄰居及親友，同時做好降溫與補充水分措施，以避免發生危及健康的緊急情況。

塞沙馬尼上周在書面聲明中表示，每一宗令人悲痛的死亡事件，都讓她及衛生廳向死者親屬致上慰問。她說，衛生廳將持續與州民合作，採取措施防止體溫過高，包括前往當地降溫中心，以及主動關心年長者和患有慢性疾病的人，因為這些族群特別容易受到高溫威脅。

州衛生廳最新數據顯示，截至目前除了50起死亡病例外，已有約1300人因高溫相關疾病前往急診或急救診所就醫，另有約1260通與高溫疾病有關的緊急醫療服務求助電話。

目前的50起死亡病例已超越2012年創下的46人死亡紀錄。2012年7月，一場暴風雨在熱浪襲擊馬州之際，造成許多家庭停電及冷氣無法運作，部分地區停電時間甚至超過一週。

馬州高溫相關死亡人數近年呈上升趨勢。2022年夏季僅有5起高溫死亡病例，此後死亡人數逐步增加。

老年人等特定族群尤其容易受到高溫相關疾病威脅。在今年死亡的50人當中，65歲以上者占62%；45至64歲者占28%。衛生廳表示，今年至少還有一名4歲以下兒童因高溫相關疾病死亡。

官員呼籲民眾，隨著夏季持續，應主動關心年長鄰居。此外，駕駛人也應確認兒童及寵物沒有被留在車內。

衛生廳提醒，在炎熱天氣中應大量補充水分，並避免飲酒、攝取咖啡因及飲用過度加糖的飲料。

精華 FAQ

  • 截至目前，馬里蘭州2026年高溫季已造成至少50人死亡，正式超越2012年的46死紀錄，成為有紀錄以來最嚴重的一年。

  • 州衛生廳數據顯示，7月死亡人數明顯激增，單月就有43人因高溫相關疾病死亡，顯示酷熱對民眾健康造成重大衝擊。

  • 65歲以上長者最易受害，今年死亡者中占62%，45至64歲占28%。官員呼籲多關心鄰居、前往降溫中心，並確實補充水分。

馬里蘭州 馬州

上一則

農民年鑑預測：芝城今冬均溫接近正常值

下一則

強風暴襲伊州、印州 逾60萬戶停電 芝至少2個龍捲風

延伸閱讀

德國今年已1.19萬人「熱死」創10年來最高紀錄

德國今年已1.19萬人「熱死」創10年來最高紀錄
英格蘭5、6月因熱浪超額死亡2877人 今夏恐破紀錄

英格蘭5、6月因熱浪超額死亡2877人 今夏恐破紀錄
熱傷害不是休息就沒事 熱中暑出現抽搐昏迷恐致命

熱傷害不是休息就沒事 熱中暑出現抽搐昏迷恐致命
美國環孢子蟲病疫情擴大 密西根州2死

美國環孢子蟲病疫情擴大 密西根州2死

熱門新聞

貝爾吉奧與未婚妻斯泰爾及女兒。(取材自GoFundMe)

牛排館吃生蠔心臟驟停 伊州消防員腦傷住院逾年恐致殘

2026-08-11 20:13
根據北卡新法，該州衛生廳自10月起，若發現俗稱白卡的醫療補助(Medicaid)受益人移民身分存疑，須要求提出證明；若無法證明具合法身分，則應通報美國國土安全部。(美聯社)

共和黨州擴大執法 北卡10/1起 無證持白卡將通報DHS

2026-08-07 09:34
費城機場為近期ICE執法抓捕人數最多的美國機場之一。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

2026-08-10 10:37
芝加哥中途機場。(中途機場官方臉書)

已申庇護無前科 2移民簽證逾期在芝機場遭ICE逮捕

2026-08-10 09:51
CBP於費城機場沒收2萬元現金並取消該公民旅客的「全球入境計畫」。(CBP官網)

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

2026-08-04 09:40
近來至少10人在費城機場遭ICE逮捕，圖為去年聯邦執法人員在費城機場協助TSA安檢工作。(美聯社)

74歲亞裔祖母也被抓 ICE近期已在費城機場至少逮10人

2026-08-10 10:17

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習