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華府台灣同鄉聯誼會 首辦16張麻將賽圓滿成功

記者王志榮／維州報導
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麻將比賽情形。(主辦方提供)
麻將比賽情形。(主辦方提供)

華府台灣同鄉聯誼會日前在北維州麥克林(McLean)舉辦首屆「台灣16張麻將錦標賽」，吸引40多名僑胞報名參加，其中不乏夫妻、情侶檔。經過近390分鐘激烈競賽，最終由軍人呂翊宏勇奪冠軍，陳文淵、杜維真獲亞軍，旖旎獲季軍，得獎者並獲頒獎金。

會長趙葉青表示，希望透過健康競技延續台灣傳統麻將文化與人情味，讓海外鄉親藉由熟悉的16張麻將聯絡感情、廣交朋友。

本次活動自5月初開始籌備，由趙葉青、活動發起人兼理事廖心一、前會長何淑妙及「台聯之友」等組成籌備團隊，歷經兩個多月討論賽制、規則、器材及流程。由於標準麻將桌在當地不易取得，籌備團隊募集10張麻將桌、10副麻將及40個牌尺，並參考台灣16張麻將賽事制定比賽規則。

考量麻將四圈完成時間不一，主辦單位採職業賽事方式，每場限時90分鐘，場次間休息10分鐘，最後依4場總成績決定名次。比賽現場10張牌桌同步開打，40名選手全神貫注，展開牌技與策略較量。

多名參賽者表示，16張麻將不僅承載台灣人的共同文化記憶，在不涉及金錢博弈的情況下，也能訓練思考、記憶及臨場判斷，更是海外台灣人聯絡鄉情、認識新朋友的重要方式。

首屆賽事在歡笑中圓滿落幕，不少參賽者已相約「明年桌上見」，期盼這項結合台灣文化、休閒競技與僑胞交流的活動持續舉辦，成為華府台灣僑界年度聯誼活動。

首屆得獎冠軍亞軍以及季軍，分別是冠軍呂翊宏(中)、陳文淵(左)及杜維真、宋旖旎(...
首屆得獎冠軍亞軍以及季軍，分別是冠軍呂翊宏(中)、陳文淵(左)及杜維真、宋旖旎(右)和主辦單位代表。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 活動在北維州麥克林舉行，共吸引40多名僑胞報名參賽，還有不少夫妻與情侶檔同場較勁，現場氣氛熱絡，展現華府台灣社群的凝聚力。

  • 主辦方採4場總成績制，每場限時90分鐘，場次間休息10分鐘，10張牌桌同步進行；經過近390分鐘競賽後，由軍人呂翊宏奪得冠軍。

  • 會長趙葉青表示，希望透過健康競技延續台灣16張麻將文化與人情味，讓海外鄉親在不涉及金錢博弈下聯絡感情、廣交朋友，並期盼成為年度活動。

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