肺癌不只是吸菸者的疾病：亞裔美國人須知

AAHI提醒: 肺癌並非只是煙者的疾病。

許多人認為肺癌只會發生在吸菸者身上，但肺癌可能發生在任何人身上，即使是那些從未吸菸的人。了解肺癌相關知識有助於您保護自己和家人。

肺癌是美國癌症死亡的首要原因。好消息是，如果肺癌能在擴散以前被及早發現，治療就會更容易。對於許多早期肺癌患者，手術等治療方法可以徹底切除腫瘤。正因如此，及早發現肺癌可以挽回生命。

對於亞裔美國人，了解肺癌並不總是與吸菸有關是非常重要。有些亞裔美國人（特別是女性）即使從未吸菸，也可能患有肺癌。醫生仍在研究導致這現象的原因，一些可能的原因包括家中的氡氣、家族病史、吸入二手菸、空氣污染、以及特定基因。氡氣是一種源自地下，天然存在的放射性氣體，無色、無味、無嗅，但它會在室內積聚，從而增加肺癌的風險。在通風不良的廚房烹調時吸入煙霧或油煙，也可能增加患病風險。這些都表明，每個人都應關注肺部健康。

關於肺癌也存在一些誤解。其中一種誤解是：「我從不吸菸，所以不必擔心。」事實是，從未吸菸的人也可能患上肺癌。另一個誤解是：「我沒有症狀，所以我肯定沒事。」早期肺癌通常沒有症狀。了解自身風險並諮詢醫護人員非常重要。

若您有以下情況，請諮詢醫護人員：

˙久治不癒的咳嗽

˙聲音沙啞

˙胸痛，持續性的鈍痛或壓迫感

˙咳血

˙呼吸急促

˙原因不明的體重減輕

肺癌篩檢可以在症狀出現之前發現癌症。美國預防服務工作組 (U.S. Preventive Services Task Force)建議以下成年人每年進行一次低劑量 CT (LDCT) 掃描篩檢：

˙年齡在 50 至 80 歲之間，且有 20 包年（pack-years）*或以上的吸菸史，或目前吸菸或在過去 15 年內戒菸

(包年：每日吸菸包數乘以吸菸年數。例如，每天吸 1 包菸，持續 30 年，即 1 × 30 = 30 包年。每天吸 2 包菸，持續 10 年，即 2 × 10 = 20 包年。)

如果您認為自己可能符合條件，請諮詢您的醫護人員，以了解肺癌篩檢是否適合您。

您也可以透過以下方式降低患病風險：

不吸菸

˙檢測家中氡氣水平

˙避免二手菸

˙烹飪時改善通風

˙按時進行常規體檢

˙與醫護人員討論您的家族病史和個人風險因素

如果英語不是您的首選語言，可以要求口譯服務。如果您需要口譯服務，請致電 (301) 760–7050 聯絡亞裔美國人健康促進協會

(Asian American Health Initiative)（AAHI）的「病患導航計畫 (Patient Navigator Program)」，或在預約醫生時提出需要口譯員的要求。 AAHI 鼓勵您與醫護人員探討您的肺部健康狀況。 同時鼓勵社區居民查詢Holy Cross Health 的「早期肺癌行動計畫」(Holy Cross Health’s Early Lung Cancer Action Program)或MedStar Health 的肺癌篩檢 (MedStar Health’s Lung Cancer Screening)服務。了解自己是否符合接受免費肺癌篩檢的條件。