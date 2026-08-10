我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

告別半世紀餐飲業 鄭進玉開農場打造田園夢

記者王志榮／維州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄭進玉經營的Flying T農場的亞州水梨採收季已經展開。(記者王志榮／攝影)
鄭進玉經營的Flying T農場的亞州水梨採收季已經展開。(記者王志榮／攝影)

曾有美京「華埠市長」(Mayor of Chinatown)之稱的華府餐飲業老闆鄭進玉(Tony Cheng)，上個月將經營近半世紀的「中國城海鮮大酒樓」轉讓，告別餐飲業，以投入更多時間經營位於維吉尼亞州史塔福德(Stafford)的Flying T農場。

鄭進玉早年在史塔福德購入兩大片林地，經營果園已有35年。他表示，過去忙於餐飲事業，只要一有空便驅車前往農場種樹、整地，果園一直是他最嚮往的退休生活。

Flying T農場主要栽種華人喜愛的蘋果、韓國梨、新高梨及水蜜桃等果樹，也種植黃瓜、茄子、生菜等當季蔬菜。鄭進玉多年來持續調整栽培方式，希望兼顧水果品質與環境永續，逐步減少化學藥劑使用，朝天然管理方式發展。

維州農業部評該農場為美東重植亞州水梨的最大，也是最好的果園。

目前部分農產品除供應大型連鎖超市外，也透過電子商務平台銷售亞洲蔬菜，鄭進玉說，相關營運已逐步交由下一代接手。

近年果園越來越受家庭休閒市場歡迎。Flying T農場目前也開放部分區域供民眾入園採果，以平實價格提供天然採摘，讓遊客近距離了解水果生長及農業栽培過程，並設有BBQ烤肉場地與野餐區，吸引無

數全家大小前來體驗採果樂趣。

園區韓國梨與新高梨現已進入採收期，蘋果則將於秋季陸續成熟。農場依不同水果的成熟時間分批採收，因此採果季可持續至秋天。

除果樹栽培外，鄭進玉也正逐步規畫農場未來發展。他說，園區新建的溫室將提供華人常見果樹與蔬菜育苗；農場內五座池塘及大片林地，也將結合景觀與休閒用途，規畫住宿空間、步道及文化景點，希望打造兼具農業、生態與休閒特色的園區。

鄭進玉笑說，希望在果園中央的大樹命名為「鄭進玉樹」，並打造一條「Tony大道」，讓這座陪伴自己多年的果園，不只是生產水果的地方，也成為家人、朋友與社區民眾共享自然的空間。

鄭進玉說，自己最大的心願，就是在退休後能每天與果樹、土地相伴，看著四季更迭、果實成熟，很開心現在可以全心享受嚮往的田園生活。

Flying T農場透過電子商務平台銷售亞洲蔬菜。(記者王志榮／攝影)
Flying T農場透過電子商務平台銷售亞洲蔬菜。(記者王志榮／攝影)

鄭進玉準備將農場中的大樹命名為「鄭進玉樹」。(記者王志榮／攝影)
鄭進玉準備將農場中的大樹命名為「鄭進玉樹」。(記者王志榮／攝影)

中國海鮮大酒樓已經易手。(記者王志榮／攝影)
中國海鮮大酒樓已經易手。(記者王志榮／攝影)

精華 FAQ

  • 他已將經營近半世紀的中國城海鮮大酒樓轉讓，並表示果園一直是嚮往的退休生活。過去雖忙於餐飲，他仍常往返史塔福德農場，持續種樹、整地與規畫園區。

  • 農場主要種植蘋果、韓國梨、新高梨、水蜜桃，以及黃瓜、茄子、生菜等蔬菜。部分產品供應大型連鎖超市，也透過電子商務平台銷售亞洲蔬菜，營運逐步交由下一代接手。

  • 鄭進玉計畫利用新建溫室培育果樹與蔬菜苗，並結合5座池塘和大片林地，規畫住宿、步道與文化景點，打造兼具農業、生態與休閒特色的園區。

華埠 華府 維吉尼亞州

上一則

肺癌不只是吸菸者的疾病：亞裔美國人須知

下一則

喬州哥郡數據中心 將成為全美最大之一

延伸閱讀

舊金山渡輪大樓農夫市場 再度湧現採買人潮

舊金山渡輪大樓農夫市場 再度湧現採買人潮

暑期生活／當志工 我把棄果變救命糧

暑期生活／當志工 我把棄果變救命糧
憶梨山水蜜桃

憶梨山水蜜桃
99大華超市推「亞洲鮮食生活」　一站式滿足灣區民眾三餐需求全新熟食區正式亮相，現做熱食、港點、燒臘、壽司、烘焙一次滿足，打造便利又安心的亞洲飲食生活

99大華超市推「亞洲鮮食生活」　一站式滿足灣區民眾三餐需求全新熟食區正式亮相，現做熱食、港點、燒臘、壽司、烘焙一次滿足，打造便利又安心的亞洲飲食生活

熱門新聞

CBP於費城機場沒收2萬元現金並取消該公民旅客的「全球入境計畫」。(CBP官網)

美公民帶2.2萬現金未申報遭CBP沒收並撤銷Global Entry

2026-08-04 09:40
根據北卡新法，該州衛生廳自10月起，若發現俗稱白卡的醫療補助(Medicaid)受益人移民身分存疑，須要求提出證明；若無法證明具合法身分，則應通報美國國土安全部。(美聯社)

共和黨州擴大執法 北卡10/1起 無證持白卡將通報DHS

2026-08-07 09:34
首位登月太空人阿姆斯壯的兒時故居，現正上市求售。圖為阿姆斯壯兒時的臥室。(美聯社)

房子曾接待過9位太空人 阿姆斯壯童年故居43萬元求售

2026-08-05 20:32
費城機場為近期ICE執法抓捕人數最多的美國機場之一。(特派員黃惠玲／攝影)

亞裔移民團體：非公民搭機前先做好這3項準備

2026-08-10 10:37
33歲加拿大籍女子特雷西(Kaitlyn E. Tracey)涉嫌掌摑一名身穿印有「Trump」、「ICE」字樣運動褲的少女被捕。(海岸城市監獄)

不滿川普字樣衣 加拿大婦掌摑新州少女遭逮

2026-08-08 10:28
「高速公路護盾行動」由各州公路巡警、聯邦汽車運輸安全管理局(FMCSA)檢查員、美國移民暨海關執法局(ICE)及國土安全調查局(HSI)共同執行。(DHS官網)

聯邦擴大掃蕩卡車業 3天停駛766人車 拘捕51移民違規

2026-08-05 09:52

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法