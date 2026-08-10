告別半世紀餐飲業 鄭進玉開農場打造田園夢
曾有美京「華埠市長」(Mayor of Chinatown)之稱的華府餐飲業老闆鄭進玉(Tony Cheng)，上個月將經營近半世紀的「中國城海鮮大酒樓」轉讓，告別餐飲業，以投入更多時間經營位於維吉尼亞州史塔福德(Stafford)的Flying T農場。
鄭進玉早年在史塔福德購入兩大片林地，經營果園已有35年。他表示，過去忙於餐飲事業，只要一有空便驅車前往農場種樹、整地，果園一直是他最嚮往的退休生活。
Flying T農場主要栽種華人喜愛的蘋果、韓國梨、新高梨及水蜜桃等果樹，也種植黃瓜、茄子、生菜等當季蔬菜。鄭進玉多年來持續調整栽培方式，希望兼顧水果品質與環境永續，逐步減少化學藥劑使用，朝天然管理方式發展。
維州農業部評該農場為美東重植亞州水梨的最大，也是最好的果園。
目前部分農產品除供應大型連鎖超市外，也透過電子商務平台銷售亞洲蔬菜，鄭進玉說，相關營運已逐步交由下一代接手。
近年果園越來越受家庭休閒市場歡迎。Flying T農場目前也開放部分區域供民眾入園採果，以平實價格提供天然採摘，讓遊客近距離了解水果生長及農業栽培過程，並設有BBQ烤肉場地與野餐區，吸引無
數全家大小前來體驗採果樂趣。
園區韓國梨與新高梨現已進入採收期，蘋果則將於秋季陸續成熟。農場依不同水果的成熟時間分批採收，因此採果季可持續至秋天。
除果樹栽培外，鄭進玉也正逐步規畫農場未來發展。他說，園區新建的溫室將提供華人常見果樹與蔬菜育苗；農場內五座池塘及大片林地，也將結合景觀與休閒用途，規畫住宿空間、步道及文化景點，希望打造兼具農業、生態與休閒特色的園區。
鄭進玉笑說，希望在果園中央的大樹命名為「鄭進玉樹」，並打造一條「Tony大道」，讓這座陪伴自己多年的果園，不只是生產水果的地方，也成為家人、朋友與社區民眾共享自然的空間。
鄭進玉說，自己最大的心願，就是在退休後能每天與果樹、土地相伴，看著四季更迭、果實成熟，很開心現在可以全心享受嚮往的田園生活。
他已將經營近半世紀的中國城海鮮大酒樓轉讓，並表示果園一直是嚮往的退休生活。過去雖忙於餐飲，他仍常往返史塔福德農場，持續種樹、整地與規畫園區。 農場主要種植蘋果、韓國梨、新高梨、水蜜桃，以及黃瓜、茄子、生菜等蔬菜。部分產品供應大型連鎖超市，也透過電子商務平台銷售亞洲蔬菜，營運逐步交由下一代接手。 鄭進玉計畫利用新建溫室培育果樹與蔬菜苗，並結合5座池塘和大片林地，規畫住宿、步道與文化景點，打造兼具農業、生態與休閒特色的園區。
精華 FAQ
他已將經營近半世紀的中國城海鮮大酒樓轉讓，並表示果園一直是嚮往的退休生活。過去雖忙於餐飲，他仍常往返史塔福德農場，持續種樹、整地與規畫園區。
農場主要種植蘋果、韓國梨、新高梨、水蜜桃，以及黃瓜、茄子、生菜等蔬菜。部分產品供應大型連鎖超市，也透過電子商務平台銷售亞洲蔬菜，營運逐步交由下一代接手。
鄭進玉計畫利用新建溫室培育果樹與蔬菜苗，並結合5座池塘和大片林地，規畫住宿、步道與文化景點，打造兼具農業、生態與休閒特色的園區。
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